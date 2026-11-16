사진=JTBC

JTBC가 국제올림픽위원회(IOC)와의 올림픽 중계권 계약을 해지했다.16일 JTBC 측은 "회생 절차로 올림픽 중계 사업을 지속하기 어려워짐에 따라 당사와 IOC와의 중계권 계약이 해지됐다"고 밝혔다.회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진 중인 JTBC는 지난 10월 회생법원의 승인을 받아 후속 절차를 밟고 있다. 이번 계약 해지로 재무 부담을 덜어내게 됐으며, 계약 해지에 따른 영업외손실은 3분기 공시에 반영된다.JTBC는 지난 8월 17억 원의 영업이익을 내며 흑자 전환한 데 이어, 9월에도 30억 원 수준의 영업이익을 올릴 것으로 내다봤다.JTBC는 "계약 해지에 따른 비용은 3분기 회계 처리에 이어 향후 인가되는 회생계획에 따라 정해질 예정"이라며 "회생 절차에 따라 예정됐던 손실을 회계에 반영해 자금 불확실성을 줄이고, 본업을 바탕으로 한 영업이익 증가세를 이어갈 것"이라고 전했다.이어 "다양한 경로로 IOC와 소통하며 중계권 해지에 따른 문제를 정리할 계획"이라며 "2028년 LA 올림픽 등 앞으로의 올림픽 중계는 새 중계권을 사들인 매체나 컨소시엄이 맡게 될 것"이라고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr