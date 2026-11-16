베스티 / 사진=KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 방송 캡처

베스티 / 사진=KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 방송 캡처

그룹 베스티(BESTie)가 13년 전 발표한 '연애의 조건(Love Options)'으로 멜론 TOP100 5위에 올랐다.16일 오전 기준 베스티(혜연, 유지, 다혜, 해령)의 '연애의 조건'은 멜론 TOP100에서 5위를 기록했다. 지난 9일 처음으로 10위권에 진입한 데 이어 일주일 만에 5위까지 순위를 높였다. 2013년 발표된 이 곡은 최근 숏폼 영상을 통해 다시 알려지면서 음원 차트에서 역주행하고 있다.해외 차트에서도 성적을 내고 있다. 지난 15일 오후 기준 '연애의 조건'은 대만 스포티파이와 애플뮤직, 아이튠즈에서 나란히 1위를 차지했다. 유튜브 글로벌 인기곡 차트에도 진입했으며, 국가별 차트에서는 대만 2위, 홍콩 4위, 한국 6위, 싱가포르 10위에 올랐다.음악 검색 플랫폼 샤잠에서도 여러 국가의 상위권에 이름을 올렸다. 중국과 일본, 필리핀에서는 1위를 기록했고 한국과 태국에서는 2위, 싱가포르와 베트남에서는 3위를 차지했다. 국내에서 시작된 역주행이 아시아 지역의 음원 차트로도 이어지고 있는 것이다.베스티는 음원 순위 상승에 맞춰 음악방송 활동도 이어갔다. 지난 13일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 14일 MBC '쇼! 음악중심', 15일 SBS '인기가요'에 연이어 출연했다. 네 멤버는 각 방송에서 '연애의 조건'을 라이브로 부르며 안무를 선보였다. 해당 무대 영상은 각 방송사 공식 유튜브 채널에도 공개됐다.베스티는 2018년 해체한 뒤 지난달 약 8년 만에 재결합했다. 지난달 31일 '쇼! 음악중심'에서 약 4000일 만에 완전체 음악방송 무대를 선보였으며, 이후에도 활동을 이어가고 있다. 과거 발표한 노래가 다시 인기를 얻으면서 네 멤버가 함께 무대에 설 기회도 늘어난 셈이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr