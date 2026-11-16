TOMORROW X TOGETHER's Beomgyu At Their 9th Mini-Album "PERFECT STORM" Press Conference / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album "PERFECT STORM" Press Conference / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 오는 16일 발매하는 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)의 타이틀곡 'Angel Bite'(엔젤 바이트)를 통해 기존의 정형화된 K팝 포인트 안무를 과감히 걷어내고 감정 표현에 집중한 파격적인 퍼포먼스를 선보인다.15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 컴백 기자간담회에서 다섯 멤버는 그동안 팀을 상징해 온 고난도 칼군무 문법에서 벗어나, 한 편의 퍼포먼스 아트를 연상시키는 새로운 무대 연출에 도전하게 된 배경과 치열했던 연습 과정을 전했다.이날 간담회에서 멤버들은 이전 작업물과 결이 완전히 다른 안무 시안을 처음 접했을 때 적잖은 당혹감을 느꼈다고 솔직하게 털어놨다. 범규는 "보통 아이돌 안무에는 시선을 사로잡는 멋있거나 예쁜 포인트 안무가 있기 마련이고 우리 역시 그런 동작들에 대해 고민을 많이 해왔지만, 이번 신곡에는 포인트 안무가 아예 없다"고 밝혔다.2019년 데뷔 이래 정교한 동선과 빈틈없는 칼군무로 독보적인 퍼포먼스 정체성을 쌓아온 이들에게 이러한 비정형적 시도는 만만치 않은 과제였다. 범규는 "처음 연습할 때는 대체 이걸 어떻게 살려야 할지 막막했다"면서도 "연습을 거듭할수록 왜 안무가 이렇게 구성됐는지 납득이 갔고, 무대 위에서 한 편의 퍼포먼스 아트를 선보이는 듯한 느낌을 받았다"고 설명했다.파격적인 안무 변신의 배경에는 타이틀곡 'Angel Bite'가 지닌 독특한 음악적 색채와 직설적인 서사가 자리하고 있다. 디스코풍 기타 사운드와 신시사이저가 결합된 이 곡은 경제적 불안과 불확실한 미래 속에서도 사랑하는 이의 곁을 지키고자 하는 절실함을 꾸밈없이 풀어냈으며, 멤버들은 가사의 짙은 감정선을 온전히 전달하기 위해 화려한 시각적 기교 대신 내면 연기에 방점을 찍는 방식을 택했다.휴닝카이 역시 이번 컴백 준비 과정에서 가장 공을 들인 난관으로 안무 습득 과정을 꼽았다. 휴닝카이는 "거울 앞에서 다 같이 처음 맞춰볼 때 '우리가 지금 제대로 추고 있는 게 맞나' 싶을 정도로 낯설었다"며 "기존에 해오던 스타일이 아니었기에 감정과 느낌을 어떻게 표현할지 멤버들과 정말 많은 연구를 거쳤다"고 회상했다.새로운 시도에 대한 대중의 반응을 두고 컴백 전까지 고민과 불확실성이 따랐던 것도 사실이지만, 월드투어 'STEAL THE WIND' 서울 콘서트에서 무대를 선공개한 뒤 쏟아진 관객들의 뜨거운 호응이 멤버들에게 확신을 안겼다. 멤버들은 이번 활동을 통해 안무의 기술적인 완성도나 화려함에만 시선이 머물기보다, 곡이 품고 있는 날것의 감정이 리스너와 관객들에게 고스란히 전해지기를 바란다고 강조했다.데뷔 8년 차를 맞이한 투모로우바이투게더는 'Angel Bite'를 기점으로 음악적 스토리텔링은 물론 퍼포먼스 영역에서도 기존의 틀을 깨고 한층 확장된 아티스트 정체성을 증명해 나갈 전망이다.한편, 투모로우바이투게더의 미니 9집 'PERFECT STORM' 전곡 음원은 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr