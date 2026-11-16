국어 일타강사 유대종은 미미미누와 함께 채널A 예능 '티처스3 : 재수전쟁'에 출연 중이다. / 사진=유튜브 채널 '채널에이드: 채널A Drama & Enjoy' 영상 캡처

입시 전문 크리에이터 미미미누에 이어 국어 일타강사 유대종도 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위 가능성을 우려하며 대학수학능력시험(수능) 연기까지 검토해야 한다는 입장을 밝혔다.유대종은 16일 자신의 SNS에 장문의 글을 게재했다. 최근 AI 안경과 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위 문제가 불거진 가운데, 그는 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능의 공정성을 강조했다.그는 "그동안 학생들에게 수능만큼은 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐 왔고 대한민국에서 수능 입시는 가장 공정한 제도로 남아야 한다"고 밝혔다. 이어 "편법과 위법 행위로 부당하게 좋은 점수를 얻으려는 악의적 시도는 반드시 차단되어야 한다"고 강조했다.시험 연기 가능성도 언급했다. 유대종은 "정부와 교육 관계자는 반드시 오늘(16일) 중으로 AI 안경이나 소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 원천 봉쇄할 대책을 강력하게 마련해야 한다"고 촉구했다. 그러면서 "만일 모든 고사장에서 공정하게 시험을 치를 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"고 주장했다.수험생들에게는 예정된 일정에 맞춰 준비를 이어가라고 당부했다. 그는 "수험생들은 예정된 일정인 11월 19일에 맞춰 본인의 루틴을 흔들림 없이 유지하고 일희일비하지 말고 멘탈을 지켜달라"고 전했다.앞서 미미미누도 수능 부정행위 방지를 위한 대책 마련을 요구했다. 그는 지난 15일 자신의 유튜브 채널에서 긴급 라이브 방송을 진행하며 AI 기기를 이용한 부정행위 가능성과 시험 관리의 허점을 우려했다.미미미누는 스마트안경뿐 아니라 초소형 카메라와 진동 이어폰 등 부정행위에 악용될 수 있는 장비가 다양해지고 있다고 지적했다. 이러한 기기들이 시험장에 반입될 경우 기존 감독 방식만으로는 적발하기 어려울 수 있다는 취지다.수험생들의 불안감을 언급하던 중에는 눈물을 보이기도 했다. 미미미누는 "수능은 시간이 없다. 내일은 주중이기 때문에 무조건 대책이 나와야 한다"며 교육 당국에 신속한 대응을 요청했다.수능 연기 가능성도 거론했다. 그는 정부가 제시한 스마트안경 판별 전담 인력 배치 등의 대책만으로는 충분하지 않을 수 있다며 보다 구체적인 점검 절차가 필요하다고 주장했다. 시험의 공정성을 보장하기 어렵다면 일정 변경까지 검토해야 한다는 입장이다.한편 올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 지난 15일 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용해 1·2차 시험에서 부정행위를 저질렀다고 시인했다. A씨는 경찰에 자수서를 제출했으며 서울경찰청 광역수사단은 사건을 배당받아 수사에 착수했다. 이 사건을 계기로 사흘 앞으로 다가온 수능에서도 AI 부정행위를 막기 위한 대책이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr