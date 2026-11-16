배우 유인나가 3살 아이를 집요하게 따라다니며 사진을 찍는 수상한 여성의 사연에 경악했다 / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

3살 아이를 집요하게 따라다니며 사진을 찍는 수상한 여성이 포착됐다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

3살 아이를 집요하게 따라다니며 사진을 찍는 수상한 여성이 포착됐다. 아이의 아버지가 검사 시절 원한을 샀던 살인범일 가능성까지 제기되면서 가족들이 불안에 떨고 있다.16일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 어린이집 주변을 맴도는 의문의 여성을 추적하는 탐정단의 모습이 그려진다.이날 의뢰인은 딸이 다니는 어린이집 교사로부터 낯선 여성이 아이를 지켜보고 있다는 연락을 받았다고 털어놓는다. 해당 여성은 아이들의 산책 시간이나 하원 시간에 맞춰 어린이집 주변에 나타난 것으로 알려졌다.의뢰인은 "아무 이유 없이 3살짜리 아이를 따라다니면서 쳐다볼 리는 없지 않냐"며 불안감을 드러낸다. 특히 남편이 과거 검사로 재직하던 시절 원한을 품었던 여성 살인범을 의심하고 있다고 밝힌다.해당 여성은 수감 중에도 의뢰인의 남편에게 협박 편지를 보냈으며, 가족들의 집까지 찾아와 괴롭힌 전력이 있는 것으로 전해졌다. 최근 모범수로 출소했다는 사실까지 알려지면서 의뢰인의 걱정은 더욱 커진 상황이다.의뢰를 받은 탐정단은 어린이집 주변에서 잠복 조사를 시작한다. 얼마 지나지 않아 나타난 의문의 여성은 아이를 한참 동안 지켜보더니 사진까지 찍는다. 이후 아동복 매장에 들러 아이의 옷을 구입하는 모습도 포착된다.더욱 의아한 것은 여성의 차량에서 발견된 사진들이다. 차 안에는 의뢰인 딸의 갓난아기 시절부터 최근 모습까지 담긴 사진이 다수 있었던 것으로 드러난다. 여성이 아이의 성장 과정을 오랫동안 지켜본 듯한 정황이 확인된 셈이다.이후 여성의 행동에 얽힌 사연이 공개되자 출연진도 충격을 감추지 못한다. 유인나는 "인간의 탈을 쓰고 어떻게 그런 행동을 할 수 있냐"며 경악하고, 박선주는 "정말 창의적인 사이코패스"라고 말한다.이날 방송에서는 변호사 남성태가 실제로 겪었던 협박 사례도 소개된다. 남성태는 소송에서 패소한 상대방이 결과를 받아들이지 못하고 변호사에게 책임을 돌리는 경우가 있다고 설명한다. 그는 "당신이 거짓말을 해서 내가 진 거다", "판사를 매수한 것 아니냐"는 말을 듣거나 욕설과 협박을 받기도 한다며 "그럴 때마다 굉장히 불안하다"고 털어놓는다.김태익 탐정 역시 어린이집 주변에서 발생했던 사건을 언급한다. 가정폭력을 피해 아내가 아이와 함께 집을 나온 뒤 이혼 소송과 접근 금지 명령을 신청했지만, 남편이 아이를 데려가겠다며 어린이집 주변을 배회했다는 것이다.당시 현장을 지키던 탐정단이 남편에게 접근하자 그는 "아내한테만 접근 금지지, 아이한테는 아니지 않냐"며 맞선 것으로 전해졌다.한편 '탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr