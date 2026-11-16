가수 인순이의 딸이 프로필 촬영에 한창이다. / 사진=박세인 씨 SNS

최근 임신을 발표한 가수 인순이의 딸 박세인 씨가 근황을 전했다.박세인 씨는 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "diaries of an ambitious (pregnant) 30-something"(30대 청춘의 야심찬 일기)이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 박세인 씨가 프로필 촬영에 한창인 모습. 다양한 포즈를 능숙하게 취해 눈길을 끌었다. 특히 절단된 왼쪽 새끼손가락도 보여 안타까움을 자아냈다.박세인 씨는 앞서 한 유튜브 채널을 통해 새끼손가락을 잃게 된 사연을 언급한 바 있다. 그는 "마이크로소프트를 다니다 퇴사한 후 글로벌 마케팅 회사에서 경력을 쌓다가 3년 전에 사고를 당했다"고 털어놨다.박세인 씨는 사고 당시 상황에 대해 "LA에 출장 갔을 때 동료가 운전하는 차에 타고 있었다"며 "차가 멈춘 뒤 운전자를 제외한 나머지 사람들은 모두 내렸다"고 설명했다. 이어 "트렁크에서 짐을 꺼내려던 순간 차가 갑자기 후진했다"며 "몸은 가까스로 피했지만, 손이 차와 벽 사이에 끼었다"고 당시 상황을 전했다.박세인 씨는 LA에 있는 가장 큰 병원에서 응급수술을 했고, 한국에 들어와 6차례의 수술을 더 했다. 이미 (새끼손가락이) 괴사한 상태로 입국해 다시 살릴 방법은 없었다고 말했다.한편 박세인 씨는 지난 9월 "2027년 아기가 태어난다"며 임신 소식을 전했다. 박세인 씨는 2024년 7월 비연예인 남편과 백년가약을 맺었다. 결혼 2년 만에 소중한 새 생명을 품에 안게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr