그룹 캣츠아이 / 사진 제공=하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 미국 '2026 키즈 초이스 어워드'에서 데뷔 후 처음으로 수상했다.캣츠아이는 지난 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 텔레비전 시티에서 열린 '2026 키즈 초이스 어워드(Kids' Choice Awards)'에서 '페이보릿 여성 브레이크아웃 아티스트/그룹(Favorite Female Breakout Artist/Group)' 부문 수상자로 선정됐다.해당 부문에는 아델라(ADÉLA), 엘라 랭글리(Ella Langley), 올리비아 딘(Olivia Dean), 레이(RAYE), 스텔라 레프티(Stella Lefty) 등이 함께 후보에 올랐다.캣츠아이는 지난해 같은 시상식에서 두 번째 EP 'BEAUTIFUL CHAOS'(뷰티풀 카오스)의 수록곡 'Gnarly'(날리) 무대를 선보인 바 있다. 올해는 공연자가 아닌 수상자로 이름을 올리며 첫 트로피를 받게 됐다.멤버들은 월드투어 'THE WILDWORLD TOUR'(더 와일드월드 투어)의 북미 일정으로 시상식에 참석하지 못했다. 대신 영상으로 "우리가 사랑하는 일을 할 수 있는 것은 모두 여러분 덕분이다. 언제나 곁에서 함께해 주는 분들에게 진심으로 감사드린다"고 소감을 전했다.'키즈 초이스 어워드'는 미국 방송사 니켈로디언이 주최하는 시상식으로, 음악과 영화, TV, 게임, 스포츠 등 여러 분야의 수상자를 선정한다. 팬 투표가 수상 결과에 중요한 비중을 차지한다.한편 캣츠아이는 내년 1월 월드투어의 아시아·오세아니아 일정을 시작한다. 이후 '롤라팔루자 인디아 2027'과 헝가리 '시게트 페스티벌' 등 해외 음악 축제에도 헤드라이너로 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr