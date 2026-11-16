배우 벅보검과 봉준호 감독. / 사진=SNS 갈무리

영화 '명량'으로 1761만 관객을 동원한 김한민 감독(57)이 결혼한다. / 사진=텐아시아 DB, SNS

영화 '명량'으로 1761만 관객을 동원한 김한민 감독(57)과 판소리 명창 이소영(42)이 백년가약을 맺었다.지난 15일 한 소셜 미디어에는 "역사를 스크린으로 되살린 분과 민족의 얼을 소리로 이어오신 두 분의 결혼식에 다녀왔다"라는 한 누리꾼의 게시물이 올라왔다.글 게시자는 김 감독에 대해 "대한민국 영화사에 한 획을 그은, 1761만 관객의 마음을 움직인"이라고 표현했다. 이소영에 대해서는 "국악계 최고 권위의 대통령상을 받았다"고 설명했다.특히 글쓴이는 유명 하객들과 인증샷을 남기기도 했다. 봉준호 감독부터 배우 박보검, 옥택연, 최원영, 권오중, 박기웅 등이 있었다. 박보검에 대해서는 "너무 잘생겼다"며 놀라움을 전하기도 했다.결혼식은 사물놀이 등으로 눈을 휘둥그레하게 만들었다. 글 작성자는 "무대 하나하나가 대박이었다"며 "한 편의 영화 같았다"고 설명했다.김 감독과 이 명창은 이날 서울 용산구에 위치한 하야트 그랜드 볼룸에서 결혼식을 올렸다. 예식은 정형화된 절차에서 벗어나 가까운 지인들과 함께하는 파티 형식으로 진행될 예정으로 알려졌다.김 감독은 2007년 영화 '극락도 살인사건'을 통해 장편 상업영화 감독으로 데뷔했다. 이후 '최종병기 활'을 흥행시키며 주목받았고, 2014년 개봉한 '명량'으로 한국 영화 흥행 역사를 새로 썼다. '명량'은 1761만 명의 관객을 동원하며 역대 국내 박스오피스 1위를 지키고 있다. 개봉 12년이 지난 현재까지도 이 기록은 깨지지 않고 있다.이 명창은 2024년 제51회 춘향국악대전에서 대통령상을 받았으며, 올해 남도민요경창대회에서도 대통령상을 받았다. 국가무형유산 진도씻김굿 전수자로 활동하며 전통음악 계승에도 힘쓰고 있다.한편 김 감독은 현재 박보검, 주원, 정재영, 이선빈 등이 출연하는 영화 '칼: 고두막한의 검' 후반 작업을 진행하고 있다. 2027년 여름 개봉이 목표다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr