'문무'가 4%대 시청률로 출발했다. / 사진=KBS

'문무'가 4%대 시청률로 출발했다. / 사진=KBS

'문무'가 4%대 시청률로 출발했다. / 사진=KBS

300억원의 제작비가 투입된 KBS 대하사극 '문무'가 4%대 시청률로 출발했다. KBS가 약 3년 만에 선보이는 대하사극이라는 점에서 기대를 모았지만, 첫 방송부터 동시간대 경쟁작인 '100일의 거짓말'에 밀리며 아쉬운 성적표를 받아들었다.지난 14일 첫 방송된 KBS 2TV 대하드라마 '문무'는 전국 가구 기준 4.7%의 시청률을 기록했다. 같은 날 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 11회가 기록한 8.0%보다 3.3%포인트 낮은 수치다. '100일의 거짓말'은 이튿날 방송된 12회에서 10.4%를 기록하며 두 자릿수 시청률을 나타냈다.이러한 가운데 지난 15일 방송된 '문무' 2회에서는 고구려와 백제의 협공으로 위기에 놓인 신라의 모습이 그려졌다. 김춘추(김강우 분)는 백룡(이재준 분)을 죽인 사실이 알려지면서 위기에 처했다. 이때 월성 대전에 등장한 김유신(박성웅 분)은 신라의 가장 큰 적이 내부 분열이라고 지적하며 전쟁터에 사병을 보내지 않는 진골 귀족들을 비판했다. 그는 신라를 위해 기꺼이 목숨을 바치겠다는 뜻을 밝혔고, 선덕여왕(최수린 분)은 김춘추의 병부령 직을 유지하기로 했다.위기를 넘긴 김춘추는 아들 김법민(이현욱 분)과 함께 딸 고타소(강지우 분)가 있는 대야성으로 향했다. 그러나 김품석(김흥수 분)은 과거 포로 생활에서 겪은 상처로 불안정한 모습을 보였다. 이에 김춘추는 김품석의 승전기를 돌려주며 "난 아직 자네가 돌아갈 수 있다 믿는다"고 위로했다.고구려에서는 연개소문(장혁 분)과 고건무(조성하 분)의 대립이 결말을 맞았다. 연개소문이 정변을 일으켜 권력을 장악한 가운데 고건무는 끝까지 저항했다. 그는 "칼을 휘두른다고 강한 것이 아니다. 백성을 지키는 자가 영웅"이라고 충고했지만 결국 연개소문의 칼에 목숨을 잃었다. 연개소문은 고구려의 모든 권력을 손에 넣은 뒤 나라를 지키겠다는 의지를 밝혔다.백제 역시 신라를 향한 공격을 준비했다. 의자왕(고영빈 분)은 대야성 공략이 뜻대로 풀리지 않자 분노했고 윤충(김진국 분)은 반드시 대야성을 함락시키겠다고 다짐했다. 이후 고구려에서 정변이 일어났다는 소식을 접한 의자왕은 이를 신라를 공격할 기회로 판단했다. 성충(임호 분)은 연개소문을 찾아가 군사 지원을 요청했다.방송 말미에는 연개소문이 고구려군의 출진을 명하는 모습이 그려졌다. 반면 이러한 상황을 알지 못하는 김춘추와 김법민, 고타소는 대야성 인근에서 평화로운 시간을 보냈다. 전쟁을 준비하는 고구려와 백제의 모습이 신라 왕족들의 일상과 교차하면서 다가올 위기를 예고했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr