배우 이선이 '100일의 거짓말'에서 이영복 역으로 시청자들과 만나고 있다. / 사진제공=tvN

배우 이선이 '100일의 거짓말'에서 이영복 역으로 시청자들과 만나고 있다. / 사진제공=tvN

배우 이선이 '100일의 거짓말'에서 이영복 역으로 시청자들과 만나고 있다. 2000년생인 그는 한국예술종합학교 연극원 출신으로, 키 188.7cm라고 알려졌다.이선은 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 항일단체 구국단의 일원이자 조일방직 사장 김승억(이기영 분)의 비서 이영복 역을 맡았다. 평소 과묵한 성격이지만 김명남(박정연 분)을 향한 마음과 구국단원으로서의 신념을 지닌 인물이다.최근 방송에서 영복은 명남에게 처음으로 자신의 감정을 표현했다. 거사를 앞두고 명남이 위험에 처할 것을 걱정한 그는 "결혼하지 마세요, 아가씨"라고 말하며 함께 상해로 떠나자고 제안했다. 줄곧 명남의 곁을 지켜왔던 영복이 직접 마음을 전하면서 두 사람의 관계에도 변화가 예고됐다.구국단원으로서 냉철하게 상황을 판단하는 모습도 그려졌다. 영복은 이가경(김유정 분)이 밀정으로 의심받자 총독부를 서둘러 떠나는 것이 오히려 의혹을 키울 수 있다고 판단했다. 또한 작전에 참여하지 못해 자책하는 명남에게 "꼭 총이나 칼만 무기가 아닌걸요"라며 위로를 건넸다. 이후 기회가 찾아오자 "총을 가져가죠"라고 말하며 작전에 나설 의지를 보였다.이선은 영복이 명남을 향해 품은 감정과 항일단체 일원으로서의 책임감을 연기로 풀어내고 있다. 특히 첫 TV 드라마 출연작에서 주요 인물들과 호흡을 맞추며 배우로서 활동 영역을 넓히고 있다.'100일의 거짓말'에는 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연한다. 매주 토요일과 일요일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr