방송인 박수홍의 아내가 출근을 인증하고 있다. / 사진=김다예 SNS

방송인 박수홍의 아내가 억울함 호소 후 다시 미소를 보였다.김다예는 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "주말에도 Work Work Work"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김다예가 분홍빛 의상을 착용한 채 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 김다예는 컬러 렌즈로 한층 수려한 외모를 보여줬다.앞서 김다예는 이달 초 고가 패딩을 둘러싸고 '돈 자랑' 논란에 휩싸이자 억울함을 호소했다. 그는 "아기 패딩 자랑을 했다고 악의적인 기사들이 쏟아진다"며 "지친다. 그리고 참 슬프다"고 토로했다.김다예는 이전에도 고가 물품 공개로 누리꾼들의 곱지 않은 시선을 받은 바 있다. 지난 6월 김다예는 자신의 SNS 스토리에 신발장을 가득 채운 딸 재이 양의 구두들을 조명하며 "슈즈만 800만 원. 부럽다 재이야"라는 글을 남겼다. 그러자 일부는 "아기의 신발 가격을 강조하는 것이 불편하다"라는 반응을 보였다.이에 박수홍은 지난 7일 텐아시아와의 통화에서 "800만 원이라는 숫자만 언급돼 돈을 자랑하는 것처럼 비춰졌지만, 딸이 모델을 맡고 있는 브랜드에서 선물로 주신 것"이라고 해명했다.한편 박수홍과 김다예는 23살의 나이 차이를 극복하고 2021년 혼인신고를 마친 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 2024년 시험관 시술 끝에 재이 양을 품에 안았다. 딸은 빼어난 외모로 다양한 광고를 촬영하고 있어 1세라는 나이에 소득세를 내는 중소세 대상자가 되기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr