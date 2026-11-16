'파이널 테이블'에 4회 연속 1%대 시청률을 기록하고 있다./사진제공=JTBC

'파이널 테이블'에 4회 연속 1%대 시청률을 기록하고 있다./사진제공=JTBC

JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'이 4회 연속 1%대 시청률에 머물며 주말극 최하위를 기록했다.지난 15일 방송된 '파이널 테이블' 8회는 전국 유료가구 기준 시청률 1.9%를 나타냈다. 이는 지난 7회(1.7%)보다 0.2%포인트 소폭 상승한 수치지만, 5회(1.9%), 6회(1.8%), 7회(1.7%)에 이어 4회 연속 1%대 성적이다.같은 날 방송된 주말 드라마와 비교해도 격차가 크다. KBS2 '사랑이 온다'가 15.9%, tvN '100일의 거짓말'이 10.4%, KBS2 '문무'가 4.2%를 기록한 가운데, '파이널 테이블'은 토일드라마 중 가장 낮은 시청률을 벗어나지 못했다.이날 방송에서는 강한(안효섭 분)이 평연그룹을 노리는 평연미디어 사장 백현주(차지연 분)의 함정에 빠져 생방송 중 정체를 밝히는 과정이 그려졌다.3라운드 생방송에서 기존 대본과 달리 셰프들의 어린 시절 사진이 공개됐고, 화면에는 강한과 그의 아버지 강산(지승현 분)이 함께 찍힌 사진이 송출됐다. 셰프 강산의 아들이자 평연그룹 회장 문해선(장영남 분)의 아들이라는 사실이 공개될 위기에 놓인 강한은 고민 끝에 강산의 아들이 맞다고 인정하며 "제 이름은 강한입니다"라고 본명을 밝혔다.방송을 통해 잊고 있던 남편과 아들의 모습을 본 문해선은 충격을 받은 채 자리를 박차고 나갔다. 숨겨왔던 정체가 공개되며 새로운 국면을 맞은 가운데, 지지부진한 시청률 흐름을 반전시킬 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr