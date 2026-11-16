30kg 감량에 성공한 악뮤(AKMU) 이수현에 이어 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재까지 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전했다./ 사진=tvN '유퀴즈 온 더 블럭'

가수 겸 작곡가 이재(EJAE)가 참여한 '골든(Golden)'이 미국 '2026 키즈 초이스 어워즈'에서 영화 주제가 부문 상을 받았다.14일(현지시간) 발표된 수상 명단에 따르면 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'의 OST '골든'이 '페이보릿 송 프롬 어 무비(Favorite Song From a Movie)' 부문 수상작으로 선정됐다.'키즈 초이스 어워즈'는 미국 어린이 전문 채널 니켈로디언이 주관하는 시상식이다. 영화와 방송, 음악 등 다양한 분야에서 팬들의 투표를 통해 수상자를 결정한다.이재는 '골든'의 공동 작사·작곡과 가창을 맡았다. 이번 수상으로 '케이팝 데몬 헌터스'는 시상식에서 총 3개의 상을 받았다. 극 중 진우의 목소리를 연기한 안효섭과 루미 역의 아덴 조도 각각 남성·여성 애니메이션 성우 부문에서 수상했다.지난해 6월 영화 OST로 공개된 '골든'은 작품 속 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)가 부르는 노래다. 이재는 마크 소넨블릭(Mark Sonnenblick)과 작사를 담당했다. 작곡에는 이재를 비롯해 이도(IDO), 24, 테디(TEDDY), 마크 소넨블릭이 참여했다.이재는 헌트릭스의 리더 루미의 가창을 맡아 오드리 누나(Audrey Nuna), 레이 아미(REI AMI)와 함께 노래했다. '골든'은 자신의 정체를 감춰온 루미가 세상에 당당하게 나서고 싶어 하는 마음을 표현한 곡이다.'골든'은 영화가 세계적으로 흥행하면서 음원으로도 관심을 받았다. 특히 세 가수가 함께 부르는 후렴구를 중심으로 노래를 따라 부르거나 새롭게 편곡한 커버 영상이 잇따라 공개됐다. 영화 개봉 이후에도 다양한 방식으로 소비되던 곡은 이번 시상식에서 팬 투표를 통해 수상작으로 뽑혔다.'골든'은 올해 미국 아카데미 시상식과 골든글로브 시상식에서 주제가상을 받았다. 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어(Best Song Written for Visual Media)' 부문을 수상했다. 지난해 열린 멜론뮤직어워드와 아시아 아티스트 어워즈에서도 베스트 OST상을 차지했다. 이번 '키즈 초이스 어워즈' 수상으로 주요 음악·영화 시상식에 이어 팬 투표 시상식에서도 성과를 거뒀다.이재는 지난 10월 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상'에서도 국무총리 표창을 받았다. 국내 대중문화예술 발전에 기여한 공로를 인정받은 결과다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr