김민철이 '완벽한 집'에 출연한다. / 사진제공=영화사테이크

배우 김민철이 귀신 연기에 이어 이번에는 기이한 사건의 진실을 쫓는 인물로 변신한다. 영화 '완벽한 집'에서 장규리의 오랜 친구이자 조력자로 나서 미스터리한 사건을 파헤친다.김민철은 오는 25일 개봉하는 영화 '완벽한 집'에서 부영 역을 맡았다.'완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주한 대학생 규빈(장규리 분)이 집주인 금림(배종옥 분)과 함께 살기 시작하면서 기이한 사건을 겪는 공포 스릴러다.김민철이 연기하는 부영은 규빈의 오랜 친구로, 규빈이 머무는 집에서 벌어지는 일들이 단순한 우연이 아니라는 사실을 가장 먼저 감지하는 인물이다. 평소 규빈과 티격태격하며 친구 이상의 호흡을 보여주지만, 규빈에게 이상한 일이 벌어지자 적극적으로 사건에 뛰어든다.부영은 집 안에 숨겨진 존재들을 감지하고 사건의 실체에 접근한다. 김민철은 친근한 친구의 모습부터 미스터리한 상황에 놓인 인물의 불안과 긴장까지 다양한 감정을 표현할 예정이다.앞서 김민철은 지난 7월 방송된 tvN '오싹한 연애'에서 미스터리한 귀신 강지환 역을 맡았다. 박은빈의 곁을 맴돌며 주인공들의 과거와 현재를 연결하는 인물로 활약했다.전작에서 귀신을 연기했던 김민철은 이번 작품에서 반대로 기이한 존재를 감지하고 사건을 추적하는 역할을 맡게 됐다. 두 작품에서 서로 다른 위치에 놓인 미스터리 캐릭터를 어떻게 표현할지 관심이 쏠린다.김민철과 장규리, 배종옥이 출연하는 영화 '완벽한 집'은 오는 25일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr