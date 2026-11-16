전 국가대표 수영선수 박태환이 확 달라진 외모로 시선을 사로잡았다. / 사진=박태환 SNS

박태환이 가을 분위기를 만끽했다. / 사진=박태환 SNS

전 국가대표 수영선수 박태환이 한층 갸름해진 얼굴로 근황을 전해 눈길을 끌었다.박태환은 최근 자신의 SNS에 "후다닥 다녀갑니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 가을 풍경을 배경으로 여유로운 시간을 보내는 그의 모습이 담겼다.사진 속 박태환은 흰색 티셔츠에 회색 니트를 매치해 편안하면서도 세련된 '남친룩'을 선보였다. 넓은 잔디밭과 노을이 어우러진 풍경 속에서 가을 분위기를 만끽했다.박태환의 훤칠한 체격도 돋보였다. 그는 자연스럽게 포즈를 취했고 184cm의 큰 키와 늘씬한 비율로 시선을 사로잡았다.특히 이전보다 볼살이 빠진 듯한 모습이 눈길을 끌었다. 한층 또렷해진 이목구비와 날렵한 턱선으로 달라진 분위기를 자아냈다. 카메라를 향해 장난기 어린 표정을 지으며 반전 매력도 보여줬다.한편 박태환은 2008년 베이징 올림픽 자유형 400m에서 금메달, 200m에서 은메달을 획득했다. 2012년 런던 올림픽에서도 자유형 200m와 400m에서 각각 은메달을 차지하며 한국 수영 역사에 이름을 남겼다.은퇴 후에는 다양한 예능 프로그램에 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다. 지난 1월 JTBC '예스맨'에서 다른 종목의 국가대표 출신 선수들과 예능 대결을 펼쳤으며, 9월에는 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'에 출연해 일제강점기 조세이 탄광 수몰 사건에 안타까움을 드러냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr