배우 김강우가 아내에게 알리지 않고 1년간 배우 활동을 중단했던 사연을 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김강우가 아내에게 알리지 않고 1년간 배우 활동을 중단했던 사연을 공개한다./ 사진=KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

배우 김강우가 아내에게 알리지 않고 1년간 배우 활동을 중단했던 사연을 공개한다./ 사진=KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

배우 김강우가 아내에게 알리지 않고 1년간 배우 활동을 중단했던 사연을 공개한다.오는 17일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 김춘추 역을 맡은 김강우가 출연한다.이날 김강우는 첫째 아들이 태어난 뒤 1년간 배우 활동을 중단했다고 밝힌다. 육아가 처음인 아내를 혼자 두고 일을 할 수 없어 직접 육아에 나섰다는 것. 그러나 아내에게는 활동을 중단했다는 사실을 알리지 않았다고 한다. 김강우는 "아내가 부담스러워할까봐 (아내에게는) 일이 안 들어온다고 했다"며 당시 상황을 설명한다.결혼 17년 차인 김강우는 아내를 향한 애정도 드러낸다. 평소 친하게 지내는 친구가 많지 않다는 그는 "내 유일한 베스트 프렌드는 아내"라고 밝힌다. 이어 "아내가 없으면 아무것도 안 돼서, 아내와 싸우더라도 무조건 당일 화해한다"며 부부만의 화해 원칙을 전한다.구독자 147만 명을 보유한 유튜브 채널의 인기 비결로도 아내를 꼽는다. 김강우는 아내의 얼굴이 공개된 이후 영상 조회수가 100만 회를 기록했다고 밝힌다.특히 "가끔 영상 조회수가 떨어질 때면 아내가 '내가 영상에 좀 나가 줄까?'한다"며 아내가 직접 출연을 제안하기도 한다고 덧붙인다.한편 '옥탑방의 문제아들'은 오는 17일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr