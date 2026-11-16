고경표가 음주운전으로 물의를 빚었다. / 사진='집대성' 유튜브 캡처

고경표가 음주운전으로 물의를 빚었다. / 사진='집대성' 유튜브 캡처

배우 고경표가 음주운전으로 물의를 빚은 가운데, 과거 직접 밝힌 음주 습관도 재조명되고 있다.고경표는 2024년 유튜브 채널 '집대성'에 출연해 자신의 술버릇을 공개했다. 고경표는 "밖에서 술 먹고 힘들 때 있지 않냐"며 "사람들 앞에 있는 게 힘들 때가 있다"고 말했다.고경표는 그럴 때 화장실에 가서 술을 깨려고 노력한다고 밝혔다. 그러면서 화장실에서 '뭐하냐 XXX야. 너 진짜 잘하고 있어 경표야. 정신 차려. 눈 똑바로 떠. 지금 나가도 괜찮은 거야'라고 한다"고 설명했다.고경표는 이렇게 하고 나가면 잠깐만 멀쩡하다고 털어놨다. 그는 "이러고 나가면 10분 괜찮다. 10분 뒤에는 죽어 있다"고 고백했다. 당시에는 웃음을 자아냈던 발언이지만 고경표의 음주운전 사고 이후 주목받고 있다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 동교동 일대에서 음주운전을 하던 중 주행 중이던 청소차와 충돌했다. 현장 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준을 넘는 것으로 확인됐다.고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니 측은 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"고 말했다. 이어 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 사과했다.오는 12월 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'은 고경표의 출연 분량을 조정하기 위해 재편집에 나섰다. 지난 14일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'도 고경표의 출연 분량을 최대한 덜어냈다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬2' 역시 고경표가 주요 출연진으로 참여한 만큼 향후 방송에 관심이 쏠리고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr