'용감한 형사들' 측이 녹화 중단 및 프로그램 종영설에 선을 그었다. / 사진제공=E채널

'용감한 형사들' 측이 녹화 중단 및 프로그램 종영설에 선을 그었다.앞서 이날 한 매체는 "'용감한 형사들'이 지난 10월 말 회사 측의 일방적인 통보로 녹화가 중단됐다"며 "시즌5를 끝으로 프로그램이 종영하는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다"고 방송가 관계자의 말을 인용해 보도했다.이에 대해 제작진은 텐아시아와의 통화에서 "일방적인 통보가 아니라 후속 시즌을 논의 중인 단계"라고 해명했다.제작진 측은 "2022년 방송을 시작한 후 매년 시즌제로 운영해 왔다"며 "다음 시즌을 논의할 시기가 된 것"이라고 설명했다. 이어 "시즌5는 지난해 9월부터 방송을 시작해 꽤 오랜 시간이 흘렀다"며 "재정비를 거쳐 다음 시즌을 준비하는 과정"이라고 덧붙였다.그러면서 "시즌5를 올해 안에 마무리하고 휴식기를 가진 뒤 시즌6로 돌아올 예정"이라고 밝혔다. 종영설과 달리 프로그램을 폐지하는 것이 아니라 시즌 간 재정비를 위한 휴식기라는 입장이다.한편 '용감한 형사들'은 2022년 4월 첫 방송을 시작한 E채널의 대표 범죄 예능 프로그램이다. 실제 사건을 담당한 형사들이 출연해 수사 과정과 사건의 전말을 전하는 구성이다.안정환과 권일용 프로파일러가 시즌1부터 함께했으며, 시즌5에는 법의관과 프로파일러 등 전문가들의 참여를 확대하고, 과학수사와 미제 사건을 다루는 코너를 신설하는 등 변화를 시도했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr