그룹 엔시티 드림 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)이 정규 6집으로 11연속 밀리언셀러를 달성했다.16일 한터차트에 따르면 NCT DREAM이 지난 9일 발매한 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)은 발매 첫 일주일 동안 100만 장 이상 판매되며 주간 음반 차트 1위에 올랐다.이로써 NCT DREAM은 2021년 정규 1집 '맛 (Hot Sauce)'을 시작으로 11개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다. 데뷔 10주년을 맞은 올해에도 100만 장 이상의 초동 판매량을 이어가게 됐다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Boogie Woogie'(부기우기)를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 데뷔 이후 10년간 함께 쌓아온 시간과 경험을 돌아보면서 앞으로의 미래에 대한 이야기를 담았다.해외 음반 차트에서도 성적을 냈다. 'DREAM AFTER DREAM'은 중국 QQ뮤직에서 '플래티넘 앨범' 인증을 받았으며, 디지털 앨범 판매 차트 전체 및 정규앨범 부문에서 1위를 차지했다. 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 정상에 올랐다.타이틀곡 'Boogie Woogie'는 멜론 글로벌-K 일간 차트와 벅스 실시간 차트에서 각각 1위를 기록했다. 중국 텐센트뮤직 K팝 차트와 QQ뮤직 뮤직비디오 차트에서도 1위에 올랐다.한편 'Boogie Woogie'는 디스코 펑크 사운드를 바탕으로 한 댄스곡으로, 함께해 온 시간에 대한 고마움과 앞으로의 미래에 대한 기대를 담았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr