엔하이픈 'I Want You' MV 캡처 / 사진=빌리프랩

엔하이픈 'I Want You' MV 캡처 / 사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신곡 음원 발매에 앞서 공개한 뮤직비디오로 스포티파이 글로벌 차트 1위에 올랐다.16일 스포티파이에 따르면 엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 신곡 'I Want You'(아이 원트 유)는 글로벌 '일간 뮤직비디오 차트' 11월 16일 자에서 1위를 기록했다. 해당 차트는 전 세계 이용자들의 뮤직비디오 재생 실적을 바탕으로 순위를 집계한다.유튜브에서도 조회 수가 빠르게 늘고 있다. 지난 13일 오후 11시 59분 공개된 'I Want You' 뮤직비디오는 하루도 지나지 않은 14일 오후 조회 수 1000만 회를 넘어섰다. 이어 공개 약 52시간 만인 16일 오전 3시 55분께 2000만 회를 돌파했다. 16일 0시 기준 한국과 영국, 일본 등 14개 국가 및 지역의 유튜브 '인기 급상승 음악' 상위권에도 이름을 올렸다.엔하이픈은 이번 신곡의 뮤직비디오를 음원보다 일주일 먼저 공개했다. 영상에서는 기존에 선보였던 뱀파이어 콘셉트의 어두운 분위기 대신 사랑에 빠진 인물들의 감정을 서정적으로 표현했다.'I Want You'는 서로에게 본능적으로 끌리고, 상대가 자신의 운명임을 알아가는 순간을 담은 곡이다. 이 곡이 수록된 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신: 패러렐 월드)는 엔하이픈이 올해 이어온 'THE SIN'(더 신) 시리즈를 마무리하는 작품이다. 지난 1월 발표한 'THE SIN : VANISH'(더 신: 배니시), 8월 발매한 'THE SIN : BLISS'(더 신: 블리스)에 이어 평행 세계에서도 서로의 관계를 확인하는 이야기를 그린다.엔하이픈은 오는 20일 오후 2시 신보의 음원을 공개하고, 23일 낮 12시 실물 음반을 발매한다. 음원 공개 당일에는 일본 오사카 교세라 돔에서 개최되는 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에 참석할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr