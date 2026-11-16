수현이 '신의 구슬'로 오랜만에 사극에 출연한다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

수현이 '신의 구슬'로 오랜만에 사극에 출연한다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 수현이 '신의 구슬'을 통해 오랜만에 사극에 출연한다.오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 드라마 '신의 구슬'은 몽골과의 전쟁이 30여년째 이어지던 1258년 고려를 배경으로 한다. 전쟁에서 밀리던 고려의 호송대가 나라를 지키는 성물인 관음보주를 찾기 위해 전쟁터에 나서고, 이들을 구하려는 황녀의 이야기가 펼쳐진다.수현은 극 중 황제의 막내딸이자 경화궁주인 왕희를 연기한다. 왕희는 정략결혼과 소중한 사람을 잃은 아픔으로 세상과 거리를 두고 살아가는 인물이다. 주변의 소문과 시선에도 흔들리지 않던 그는 청년 장수 백결(안보현 분)을 만나 사랑에 빠지면서 변화를 겪는다.수현은 작품을 선택한 이유에 대해 "오랜 기다림 끝에 만난 사극이다. 예전에 외국에서 촬영한 '마르코폴로' 이후로 대작 사극을 또 만나게 되어 감사했다"고 말했다. 이어 "작가님의 연륜이 묻어나는 흥미로운 줄거리와 성장하는 캐릭터라는 점이 굉장히 매력적으로 다가왔다. 왕희는 기존 국내 사극에서 흔히 볼 수 없는 복합적인 인물이라 욕심이 났다"고 덧붙였다.왕희는 극이 진행될수록 달라지는 인물이다. 수현은 "감정선이 굉장히 변화무쌍하면서도 매력적인 인물"이라며 "처음에는 불안과 허무함을 안고 있지만, 고려의 상황과 맞물려 삶의 희망을 찾아가고 자신이 원하는 삶을 좇으며 점차 성장해 고려 궁주로서의 면모를 갖추게 된다"고 설명했다.그동안 감정을 절제하는 인물을 주로 맡아왔던 수현에게 왕희는 새로운 도전이었다. 그는 "다양한 감정을 표현할 수 있어 연기하는 과정도 즐거웠다"며 "강인한 모습은 물론 누구나 공감할 수 있는 한 사람으로서의 왕희까지 다채롭게 보여드릴 수 있을 것 같다"고 말했다.수현은 촬영 기간이 길었던 만큼 왕희의 감정 변화와 성장 과정을 일관되게 표현하는 데 신경 썼다. 몽골어 대사도 직접 소화했다. 그는 "과거 몽골 여전사 역할을 연기한 경험이 있는데, 이번 작품에서 몽골어 대사까지 소화하게 되어 더 열심히 공부하며 촬영에 임했다. 새로운 도전인 만큼 욕심도 생겼고, 잘 표현해내고 싶은 마음이 컸다"고 털어놨다.왕희의 특징으로는 '술 마시는 화끈한 궁주', '주체적인 궁주', '성장하는 궁주'를 꼽았다. 수현은 "술도 좋아하고 화끈한 면모를 지녔다. 원하는 것이 있으면 누군가에게 기대기보다 스스로 나서서 쟁취하려 노력하고, 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 끊임없이 고민하며 성장해 나가기도 한다"고 소개했다.수현은 '신의 구슬'을 두고 '틀을 깨주는 사극'이라고 표현했다. 그는 "액션과 멜로 등 다양한 재미와 볼거리가 있어 남녀노소 모두 즐길 수 있는 대하사극이라고 생각한다"며 "칸 시리즈에서 작품을 소개하며 느낀 점은 해외 시청자분들도 거부감 없이 흥미롭게 즐길 수 있는 작품이라는 것"이라고 말했다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 밤 10시 40분 JTBC에서 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해 해외에서도 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr