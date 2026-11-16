그룹 샤이니 태민 / 사진 제공=갤럭시코퍼레이션, We Are The One & Iguana, Keywords.mx

그룹 샤이니 태민 / 사진 제공=갤럭시코퍼레이션, We Are The One & Iguana, Keywords.mx

그룹 샤이니(SHINee) 태민이 중남미 5개 도시에서 월드투어 공연을 마치고 유럽 투어에 나선다.16일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 태민은 지난달 28일 멕시코 몬테레이를 시작으로 멕시코시티, 칠레 산티아고, 페루 리마를 거쳐 지난 8일 브라질 상파울루에서 월드투어 'LiMiNaL'(리미널)의 중남미 일정을 마무리했다.태민이 중남미에서 단독 공연을 연 것은 지난해 첫 솔로 월드투어 'Ephemeral Gaze'(이페머럴 게이즈) 이후 약 1년 8개월 만이다.이번 공연에서 태민은 'IDEA:理想'(이데아), 'Advice'(어드바이스), 'Guilty'(길티), 'MOVE'(무브), 'WANT'(원트) 등 대표곡과 지난 8월 발매한 EP 'PHASE 1 : Soft Violence'(페이즈 1 : 소프트 바이올런스)의 수록곡을 포함해 약 20곡을 선보였다.중남미 공연에서는 기존 서울 콘서트와 달리 라이브 밴드와 함께하는 잼 세션을 추가했다. 도시별로 다른 특별 무대도 마련했다. 몬테레이에서는 솔로 데뷔곡 '괴도(Danger)'를, 멕시코시티에서는 샤이니의 데뷔곡 '누난 너무 예뻐(Replay)'를 불렀다. 산티아고에서는 샤이니의 'Sherlock'(셜록)을 선보였다.태민은 중남미 일정을 마친 뒤 곧바로 유럽 공연을 이어간다. 16일 프랑스 파리 아디다스 아레나를 시작으로 독일 베를린과 프랑크푸르트, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담 등에서 공연할 예정이다.이후 튀르키예 이스탄불, 폴란드 우치, 핀란드 헬싱키, 스페인 마드리드, 카자흐스탄 알마티를 거쳐 오는 12월 9일 조지아 트빌리시까지 투어를 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr