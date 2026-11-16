투모로우바이투게더 수빈 "세트리스트 비슷해져"…과감한 변화

TOMORROW X TOGETHER 'STEAL THE WIND' Seoul Finale Concert / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 다섯 번째 월드투어 'STEAL THE WIND'(스틸 더 윈드)를 통해 그간 고수해 온 전형적인 콘서트 공식을 과감히 허물고, 멘트 비중을 대폭 줄인 채 쉼 없이 몰아치는 퍼포먼스 중심의 무대로 전면 쇄신에 나섰다.15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 사흘간의 서울 개막 공연 피날레를 앞두고 열린 기자간담회에서 다섯 멤버는 수년간의 투어를 거치며 굳어진 익숙한 루틴을 깨부수고, 오는 16일 발매되는 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)의 거센 에너지를 무대 위에 직관적으로 구현한 배경을 설명했다.이날 간담회에서 리더 수빈은 다섯 차례의 월드투어를 거듭하며 자연스럽게 형성된 기존 공연 구성의 매너리즘에서 벗어나고자 했던 고민을 솔직하게 털어놨다. 수빈은 "다섯 번의 월드투어를 거치며 우리만의 루틴이 생겼다"며 "예를 들어 팬덤 모아(MOA)를 위한 곡들을 한데 묶거나 별도의 밴드 섹션을 구성하는 식이 반복되면서 세트리스트가 필연적으로 비슷해지는 지점이 있었다"고 밝혔다.이러한 익숙함을 탈피하기 위해 멤버들은 공연의 흐름이 끊기지 않는 유기적인 전개에 집중하며, 신보 'PERFECT STORM'이 품고 있는 휘몰아치는 감정선을 공연 전체의 서사로 이식했다. 수빈은 "이번에는 그런 익숙한 요소들을 과감히 덜어내고 말 그대로 폭풍처럼 앞으로 밀고 나가는 세트리스트를 완성했다"며 "관객과의 멘트 시간 역시 대폭 줄이고 퍼포먼스 자체를 가장 재미있고 밀도 있게 보여주는 데 모든 역량을 집중했다"고 강조했다.공연 구성의 파격은 앨범 정식 발매일인 16일보다 앞서 신보 수록곡 6곡 전곡을 콘서트 무대에서 선공개하는 과감한 행보로도 이어졌다. 기존의 대표 히트곡 대신 신곡으로 공연의 첫 포문을 열며 관객들을 곧바로 새 앨범의 음악적 세계관 속으로 끌어들였으며, 이에 대해 휴닝카이는 "오프닝 섹션 자체가 거대한 폭풍 속으로 빨려 들어가는 듯한 감각을 선사하도록 의도적으로 설계됐다"고 부연했다.태현 역시 이번 투어를 팀 역사상 가장 야심 찬 재창조의 과정으로 정의하며, 지난 한 달간 앨범과 콘서트 준비에 온 에너지를 쏟아부었음을 강조했다. 태현은 "다섯 번의 투어를 치르면서 우리 나름의 공식과 논리가 생겼지만, 이번 앨범에서 새로운 시도를 한 것처럼 공연에서도 기존의 틀을 깨부수고 완전히 새로운 모습을 보여주고 싶었다"고 힘주어 말했다.지난 13일부터 15일까지 사흘간 전석 매진 속에 약 3만 2,000명의 관객을 동원한 서울 공연은 일본 오리지널곡 'Setsuna Hanabi'(세츠나 하나비) 무대와 더불어, 신보 타이틀곡 'Angel Bite'(엔젤 바이트)와 2019년 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)'를 후반부에 연결하며 팀의 시작과 현재를 하나로 관통시켰다.결국 이번 변화는 데뷔 이래 지켜온 팬들과의 정서적 유대감을 유지하면서도, 투모로우바이투게더만의 라이브 퍼포먼스 정체성을 한 단계 확장하려는 주체적인 시도다. 월드투어 'STEAL THE WIND'로 새로운 항해의 닻을 올린 투모로우바이투게더의 미니 9집 'PERFECT STORM'은 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr