권승우가 '닥터X'에서 마성규 역을 맡았다. / 사진제공=하이지음스튜디오

권승우가 '닥터X'에서 마성규 역을 맡았다. / 사진제공=하이지음스튜디오

배우 권승우가 '닥터X'에서 현실과 타협하며 살아가던 인물이 자신의 목소리를 내기까지의 변화를 그려냈다.권승우는 지난 14일 종영한 SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 구서대학교 외과 의사 마성규 역을 맡았다. 마성규는 병원 내 권력관계에 순응하며 지내다가 점차 자신의 뜻에 따라 행동하게 되는 인물이다. '닥터X'는 최종회에서 전국 가구 기준 15.2%의 시청률을 기록하며 종영했다.극 초반 마성규는 도윤식(김영민 분), 배흥곤(이성욱 분)과 함께 외과 딸랑이로 불렸다. 주변 분위기를 살피며 자신에게 유리한 쪽을 선택하는가 하면, 능청스러운 태도로 상황을 넘기기도 했다. 그러나 이야기가 진행되면서 오랫동안 노력해 온 목표를 지키기 위해 자신의 의견을 나타내기 시작했다.마지막 회에서는 마성규가 해외로 활동 무대를 옮기는 모습도 그려졌다. 병원 내 상황에 맞춰 행동하던 그가 새로운 길을 선택하면서 변화된 모습을 보여줬다.권승우는 상황에 따라 태도를 바꾸는 마성규의 모습을 표현하는 한편, 동료와 후배, 가족을 생각하는 마음도 나타냈다. 극 중 마성규는 마성의 뀨라는 애칭으로 불리기도 했다.권승우는 지난 11일 첫 방송된 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'에도 출연 중이다. 극 중 예능국 PD 민지후 역을 맡아 사람의 가능성을 자신의 기준으로 판단하는 인물을 연기한다. '닥터X'에서 주변 상황에 맞춰 처세하는 직장인을 연기했다면, 이번에는 다른 가치관을 지닌 직장인으로 시청자들과 만나고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr