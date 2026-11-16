주영훈, 이윤미 부부의 둘째 딸이 아이돌을 꿈꾸고 있다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

주영훈이 아이돌을 꿈꾸는 둘째 딸에 대한 걱정을 드러냈다. / 사진=유튜브 채널 '이선정의 선정하기' 영상 캡처

작곡가 겸 방송인 주영훈이 아이돌 데뷔를 꿈꾸는 둘째 딸에 대한 걱정을 털어놨다.최근 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '주영훈X윤정수와 함께하는 90년대 연예계 뒷담화(?)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 주영훈과 가수 윤정수는 게스트로 출연해 배우 이선정과 다양한 이야기를 나눴다.대화 도중 제작진은 주영훈에게 세 딸 중 연예인을 희망하는 자녀가 있는지 물었다. 이에 주영훈은 "우리 둘째가 아이돌을 하겠다고 맨날 춤을 추고 있다"며 딸의 꿈을 밝혔다.다만 딸의 연예계 진출을 선뜻 반기지는 않았다. 주영훈은 "나는 안 했으면 좋겠는데 자기가 하겠다면 말릴 수는 없다"며 부모로서의 고민을 드러냈다.이를 들은 이선정은 둘째 딸의 외모를 칭찬했다. 그는 "오빠랑 (이윤미) 언니 예쁜 모습만 닮았더라"며 주영훈 부부를 쏙 빼닮았다고 말했다.윤정수는 연예계에서 성공하기가 쉽지 않다는 점을 짚었다. 그는 "연예인은 남이 좋아하는 거지 우리가 열심히 한다고 좋아하나"라고 말했다. 주영훈 역시 "그리고 전국에 날고 기는 애들이 너무 많다"며 경쟁이 치열한 아이돌 시장을 걱정했다.주영훈은 2006년 배우 이윤미와 결혼했다. 두 사람은 슬하에 세 딸을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr