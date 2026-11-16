전지현이 '완벽한 타인2' 출연을 검토 중이다. / 사진=텐아시아DB

배우 전지현이 영화 '완벽한 타인2' 출연을 검토하고 있다.16일 전지현의 소속사 피치컴퍼니 측은 텐아시아에 영화 '완벽한 타인2' 출연과 관련해 "검토 중인 작품"이라고 밝혔다.'완벽한 타인2'는 첨단 AI 홈 시스템에 연결된 네 커플의 휴대폰이 울리면서 감춰왔던 비밀이 드러나는 이야기다. 겉으로는 화려하고 완벽한 삶을 살아가는 인물들이 서로의 진실을 마주하는 과정을 담는다.전지현은 극 중 뷰티 인플루언서이자 브랜드 대표인 정윤아 역을 제안받은 것으로 알려졌다. 정윤아는 남들에게 완벽하게 보이기 위해 애쓰는 인물이다.전편인 '완벽한 타인'(감독 이재규)은 2018년 개봉한 영화로, 오랜만에 모인 친구들이 휴대폰을 테이블 위에 올려두고 통화 내용과 문자, 이메일 등을 모두 공개하는 게임을 시작하면서 벌어지는 사건을 그렸다. 유해진, 조진웅, 이서진, 염정아 등이 출연했으며 누적 관객 수 약 529만명을 기록했다.전지현은 올해 개봉한 영화 '군체'(감독 연상호)를 통해 11년 만에 스크린에 복귀했다. '군체'는 약 595만명의 관객을 동원하며 흥행했다. 전지현이 '완벽한 타인2' 출연을 확정할 경우 흥행작의 후속편으로 다시 한번 관객들과 만나게 된다.전지현은 현재 JTBC 드라마 '인간X구미호'를 촬영 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr