고경표 팬미팅 티켓 판매가 뒤늦게 종료됐다./텐아시아 DB

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표의 서울 팬미팅 예매 페이지가 결국 '판매종료'로 전환됐다.16일 예매처 티켓링크에 따르면 오는 21일 서울 강남구 성암아트홀에서 열릴 예정이던 '2026 고경표 FANMEETING NOW 'KYUNGPYO NIGHT''의 예매 버튼은 이날 저녁 '판매종료'로 변경됐다.VIP석 기준 13만 2000원대에 판매되던 이번 팬미팅은 이날 오후까지만 해도 행사 취소 소식이 전해진 뒤에도 티켓 예매가 열려 있어 혼란이 빚어졌다. 이후 뒤늦게 예매 창구가 닫혔지만, 예매 페이지 내 별도의 공식 취소 공지나 구체적인 환불 절차 안내는 여전히 올라오지 않은 상태다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 0.08%를 넘긴 것으로 알려졌다.사고 다음 날 고경표는 자신의 SNS에 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 사과문을 올리고 모든 활동을 중단했다. 이에 따라 예정됐던 서울 팬미팅 역시 취소 수순을 밟게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr