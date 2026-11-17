서수남이 먼저 보낸 딸을 언급했다./사진제공='새롭게하소서'

서수남이 먼저 보낸 딸을 언급했다./사진제공='새롭게하소서'

가수 서수남이 거액의 빚을 남기고 떠난 전처와 세상을 떠난 첫째 딸의 사연을 털어놨다.16일 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'에는 '잘될 거야 너는 반드시 잘될 거야나는 믿어 너를, 반드시 잘될 거야 | 서수남 장로 | 새롭게하소서'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서수남은 전성기 시절 닥친 가정사를 떠올렸다. 1970년대 초반 결혼해 슬하에 세 딸을 둔 그는 "어느 날 갑자기 내 삶에 벼락이 떨어졌다. 아기 엄마가 빚을 몽땅 해놓고 집을 나갔다"며 "가수 활동 외 돈 관리는 아내가 도맡아 했고 학원 관리와 통장 관리도 다 맡겼다. 그 뒤로 지금까지 소식을 모른다. 생존 자체도 모른다"고 밝혔다.아내가 떠난 뒤 남겨진 세 딸에 대한 미안함도 전했다. 서수남은 "당시 아이들이 스물다섯, 스물넷, 스물셋 결혼 적령기를 앞둔 나이였는데 그렇게 되면서 결국 결혼도 제대로 못 시켰다"고 말했다.이후 서수남에게는 2010년 어머니가 위암 투병 끝에 별세한 데 이어, 2013년 미국에서 지내던 첫째 딸까지 세상을 떠나는 아픔이 찾아왔다.그는 "딸이 세상을 떠난 데에는 자기 엄마 책임이 컸다. 어머니가 돌아가시고 딸이 할머니 산소를 자주 다니며 할머니를 유난히 좋아했다"고 회상했다. 이어 "어느 날 보니까 첫째 딸이 할머니 비석 옆에 편지를 써 놨는데 내용이 너무 가슴 아팠다. '할머니, 저는 살고 싶지 않아요'라고 적혀 있었다"며 "할머니를 그렇게 많이 의지했던 것 같다. 내가 받은 정신적인 피해보다 아내가 집을 나가면서 아이들에게 준 상처가 더 컸다"고 고백했다.남편과 미국에서 별거를 했다는 첫째 딸에게 서수남은 "야단을 많이 쳤다. '부부가 싸우고 살 수도 있는 문제고 힘든 일이 있을 수도 있는데 인간이 사는 게 다 그렇다. 너도 힘들겠지만 참아라' 하면서 미국으로 빨리 가라 했다"며 "어느날 병원에서 위독하다고 연락이 왔고,이튿날 딸이 사망했다고 연락이 왔다"고 밝혔다. 사인은 위출혈로, 서수남은 "괴로우면 술을 자주 마셨다"며 "인천공항에 유해가 왔다고 연락이 왔다. 상자를 받았는데 말로 표현을 못하겠더라"고 눈물을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr