사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 펜싱 국가대표 오상욱이 직접 이상형을 밝혔다.16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '오상욱 도경동 박상원 황희근 [짠한형 EP.171] 펜싱 레전드 뉴 어펜져스 술자리 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오상욱은 도경동, 박상원, 황희근과 함께 출연해 이상형에 관한 질문을 받았다. 그는 "키 큰 사람"이라고 답한 뒤 "내가 크니까"라고 이유를 설명했다.선호하는 외모에 대해서도 구체적으로 이야기했다. 오상욱은 "키 크고 무쌍에 개성 있는 사람을 좋아한다"고 밝혔다. 정호철이 "홍진경 선배 느낌이냐"고 묻자 "그런 스타일이 맞다. 개성 있는 거"라며 공감했다.오상욱의 답변에 출연진은 "모델 쪽이구나", "모델 쪽이냐"며 관심을 보였다. 질문이 이어지자 신동엽은 "그래, 건배하자"며 화제를 돌려 웃음을 안겼다.오상욱의 이상형 발언과 함께 과거 모델 하루카 토요다와의 열애설도 다시 언급됐다. 두 사람은 2024년 9월 SNS에서 서로를 팔로우하고 댓글과 좋아요를 주고받은 사실이 알려지며 열애설에 휩싸였다. 이후 각자 공개한 사진에서 비슷한 장소가 포착됐다는 추측도 나왔지만, 당시 양측은 교제 여부에 관해 명확한 입장을 내놓지 않았다.다만 오상욱은 이후 방송에서 여자친구가 없다고 직접 밝혔다. 지난해 3월 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연했을 당시 여자친구 유무를 묻는 질문에 "없다"고 답했다.열애설이 불거졌을 때 별다른 해명을 하지 않았던 이유에 대해서는 "할 이유가 있냐"고 반문했다. 보도가 나왔다는 이유만으로 입장을 밝혀야 하는지 되물은 것.같은 해 7월 방송된 '식객 허영만의 백반기행'에서도 여자친구가 없다고 말했다. 이번 '짠한형 신동엽'에서는 키와 눈매 등 자신이 선호하는 스타일을 설명했으며, 특정 상대와의 교제를 인정하는 발언은 하지 않았다.오상욱이 이상형에 대한 대답으로 언급한 것은 '큰 키', '무쌍', '개성'이었다. 홍진경을 예로 든 정호철의 질문에도 개성 있는 스타일이라는 점에 동의했고, 모델을 언급하는 주변 반응에는 신동엽의 건배 제안으로 대화가 마무리됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr