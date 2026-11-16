사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 배우 이정현이 결혼을 위해 배우 은퇴와 대기업 취업까지 고민했던 사연을 밝혔다.16일 방송된 KBS 2TV 예능 '말자쇼'에는 이정현과 서경덕 교수가 게스트로 출연했다.이날 이정현은 생활체육지도사부터 지게차 운전 관련 자격증까지 총 22개의 자격증을 보유하고 있다고 밝혔다. 배우 활동을 그만두는 것까지 생각했다는 그는 "결혼을 하고 싶었다. 결혼을 하고 싶으면 조금 안정적이어야 하는데, 불안정한 게 지치더라"고 털어놨다.안정적인 직장을 찾기 위해 기아차 채용에도 지원했다고 밝힌 이정현은 "취업 공고에 도전했는데 다행히 탈락했다"며 "그래서 더 열심히 일을 해야 되더라"고 말했다. 김영희는 "오히려 떨어뜨려 주셔서 감사하다"고 받아친 뒤 관객들에게 "모두 거기 차 사"라고 농담해 웃음을 안겼다.연기 활동을 이어가는 현재도 아르바이트를 병행하고 있다. 이정현은 "제가 쉬는 시간이 살짝 무서운 것 같다. 뭔가라도 해야 한다고 생각한다"며 "아르바이트를 하다 보면 여러 직종을 보니까 연기할 때 도움이 되는 것 같다"고 설명했다.최근에는 MC로 활동하는 친구의 행사 보조 일을 했다. 체육대회와 레크리에이션 현장에서 스피커를 설치하거나 마이크를 전달하는 등의 업무를 맡았다고 밝혔다. 다양한 현장에서 사람들을 만나며 에너지를 얻는다고도 덧붙였다.강렬한 배역과 다른 실제 성격도 공개했다. 이정현은 "어릴 때부터 소극적이고 내성적이었다. 말을 많이 조심하려고 한다"며 "오늘도 이런 자리가 처음이라 너무 떨리고 신경 쓰인다"고 고백했다. 김영희가 "그럼 다 나가라고 할까요?"라고 장난을 치자 "같이 즐기겠다"고 답했다.결혼 소식도 직접 전했다. 이정현은 "제가 다음 달이면 장가를 간다. 잘 살겠다"고 인사했다. 그는 오는 12월 비연예인 연인과 가족, 가까운 지인들을 초대해 비공개 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 지난해부터 1년 넘게 교제해왔다.결혼에 이어 영화 개봉도 앞두고 있다. 이정현은 "한 가지 더 있다. 12월 30일에 '신병'의 영화 버전 '신병 더 무비'가 개봉한다"며 겹경사를 알렸다.대표작 '미스터 션샤인'에 얽힌 일화도 나왔다. 서경덕 교수는 극 중 일본군 츠다 하사 역을 맡았던 이정현을 실제 일본인 배우로 생각했다고 밝혔다. 이정현은 대학에서 유도를 전공하고 일본에 1년간 교환학생으로 다녀왔다며 고향은 전북 김제라고 설명했다. 외할아버지와 친가 쪽에 6·25전쟁에 참전한 국가유공자들이 있다는 사실도 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr