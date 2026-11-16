사진=박경혜 유튜브

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배우 박경혜가 시상식 무대에서 극심한 긴장으로 쓰러질 뻔했다고 털어놨다.16일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '부기 빼기! 어디까지 해보셨나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박경혜는 2026 KGMA 가요 시상식 참석을 준비하며 드레스 피팅숍을 찾았다. 세 곳에서 총 16벌을 입어본 그는 앞서 드라마 시상식에서 선보였던 화이트 드레스와 달리 이번에는 블랙 드레스도 시도해보고 싶다고 말했다.박경혜는 블랙 드레스를 입고 "슬림하고 시크해 보이는 느낌"이라고 평가했다. 살이 더 빠진 것 같다는 반응에는 "블랙이 원래 슬림해 보인다"며 "더 빠지진 않았다"고 답했다. 화이트 드레스에는 우아하고 사랑스러운 매력이 있다며 고민했다.스스로 "제가 하체 비만이 있다"고 체형에 대한 걱정도 드러냈지만, 피팅숍 관계자들은 "홍콩 배우 같다", "진짜 날씬하시다"고 칭찬했다. 한 관계자는 최근 졸업작품전 때문에 방문했던 모델학과 학생들이 반성해야 할 것 같다는 말까지 건넸다.박경혜는 "제가 자존감이 올라가는 것 같다. 정말 날씬해진 느낌"이라며 기뻐했다. 피팅 사진을 확인하면서는 "팔 포토샵 안 해주셨는데 제 팔이 이렇게 얇다고요?"라고 되물었다. 여러 의상을 비교한 끝에 최종 선택한 것은 가장 처음 입었던 블랙 드레스였다.시상식 전날에는 효소 찜질을 받으러 갔다. 박경혜는 부기와 노폐물을 빼준다는 이야기를 들었다며 "이것들이 살이 아닌 부기였기를 바란다"고 농담했다. 찜질을 마친 뒤에는 "진짜 개운하다"며 "벌써 약간 제 살이 쏙 들어간 것 같은 기분"이라고 말했다. 다만 실제로 달라졌다기보다는 기분상 그렇게 느껴진다고 덧붙였다.시상식 당일 아침에도 몸을 풀었다. 발레 선생님에게 선물받은 도구를 사용하고, 팔이 드러나는 드레스에 맞춰 팔 주변을 마사지했다.메이크업을 받던 박경혜는 "이번에는 살 안 뺐다"고 밝혔다. 메이크업 팀이 드레스 사진을 보고 감량한 줄 알았다고 하자 "지난번에 뺀 것 약간 유지하고 부기 빼는 데 조금 더 중점을 뒀다"고 설명했다.준비를 마치고 오른 무대에서는 긴장감을 감추기 어려웠다. 박경혜는 일정을 마치고 대기실로 돌아와 너무 많이 떨렸다며 쓰러질 위기를 세 번 정도 넘겼다고 털어놨다. 자신을 따뜻하게 바라봐준 관객들 덕분에 무사히 마칠 수 있었다며 감사 인사를 전했다.한편 박경혜는 최근 시상식 참석을 앞두고 운동과 식단 조절을 병행해 5일 만에 2kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr