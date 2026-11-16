배우 고경표가 과거 '식스센스: B사이드'에서 유재석에게 조언을 들었다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 과거 '식스센스: B사이드'에서 유재석에게 조언을 들었다. / 사진=tvN

배우 고경표가 음주운전 사고로 논란에 휩싸인 가운데, 과거 유재석이 그에게 건넨 조언이 재조명되고 있다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술에 취한 채 운전하다 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 웃도는 0.150%였다. 고경표는 이튿날 자신의 SNS를 통해 사과문을 게재했다.사고 이후 고경표가 출연한 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드'는 그의 분량을 편집하기로 했다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬 2'와 내년 개봉 예정인 영화 '원조x떡집' 등에도 여파가 미칠 전망이다.이 가운데 지난 9월 방송된 tvN '식스센스: B사이드' 첫 회에서 유재석이 고경표에게 건넨 말이 다시 주목받고 있다.당시 유재석은 "경표가 요즘 예능을 많이 하더라"며 고경표의 활발한 방송 활동을 언급했다. 이에 고경표가 "저의 본업은 이제 예능이 됐다"고 농담하자 유재석은 "들어올 때 해라. 드라마도 하고 영화도 하고 다 해라"며 응원했다.그러나 해당 방송 이후 약 두 달 만에 고경표가 음주운전 사고를 내면서 출연 중인 프로그램들이 잇따라 편집에 나서게 됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr