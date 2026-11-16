이호선 교수가 모친상 조의금 1억90만원 전액을 자립준비청년 지원을 위해 기부했다. / 사진=이호선 교수 프로필

상담 전문가 이호선 교수가 지난달 세상을 떠난 어머니의 장례식에서 받은 조의금 1억90만원을 자립준비청년들을 위해 기부했다.16일 아동권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스에 따르면 이호선 교수는 지난달 별세한 어머니 고(故) 김정화 목사의 장례 기간에 모인 조의금 전액을 굿네이버스에 전달했다.이번 기부는 생전 어려운 이웃을 돕는 데 힘써온 어머니의 뜻을 기리기 위해 이뤄졌다. 기부금은 아동복지시설이나 가정위탁 등의 보호가 종료된 자립준비청년의 경제적·정서적 자립을 지원하는 데 사용될 예정이다.이 교수는 "어머니는 늘 배움을 멈추지 않으셨고, 어려운 이웃을 돕고 섬기는 일에도 주저함이 없으셨다"며 "'사랑밖에는 답이 없다'는 어머니의 가르침을 기억하며 그 사랑을 이웃과 나누는 삶으로 이어가고 싶다"고 밝혔다.이 교수는 2025년부터 굿네이버스를 통해 자립준비청년을 위한 기부를 이어왔다. 지난 1월에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 받은 퀴즈 상금을 기부했으며, 지난 6월에는 1억원 이상 고액기부자 모임인 '더네이버스아너스클럽'에 이름을 올렸다.이번 기부를 계기로 고 김정화 목사는 굿네이버스 유산기부자 모임인 '더네이버스레거시클럽'의 76번째 회원으로 등재될 예정이다.전미선 굿네이버스 사무총장은 "슬픔 속에서도 고인의 나눔 정신을 이어주신 이 교수와 유가족께 감사드린다"며 "고인을 향한 가족의 사랑과 추모의 마음이 자립준비청년들의 희망찬 내일로 연결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이호선 교수는 tvN STORY '이호선 상담소'를 진행하고 있으며, JTBC '이혼숙려캠프'에도 출연하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr