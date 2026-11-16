탑 브랜드 투어 도쿄 공연 / 사진=탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

탑 브랜드 투어 도쿄 공연 / 사진=탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

탑 브랜드 투어 도쿄 공연 / 사진=탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

그룹 빅뱅 출신 가수 탑(T.O.P)이 20년간 운영된 팬페이지의 폐쇄 논란에 직접 사과한 이후 첫 무대에 섰다. 이날 탑은 일본 팬들에게 생일 축하를 받았다.탑은 지난 6일 일본 도쿄 토요타 아레나 도쿄에서 'T.O.P PRE-STUDIO 2026 in JAPAN'(탑 프리-스튜디오 2026 인 재팬)을 개최했다. 이번 공연은 지난 7월 일본에서 약 1만 명을 무료로 초청한 팬미팅 'REUNION'(리유니온) 이후 4개월 만에 열린 현지 무대다.이날 탑은 공연을 선보이고 팬들과 대화를 나눴다. 음악 작업에 관한 이야기를 공유하는 시간도 마련됐다. 특히 지난 4일 생일을 맞은 탑을 위한 깜짝 이벤트가 진행됐다. 일본 팬들은 미리 연습한 한국어 노래 '당신은 사랑받기 위해 태어난 사람'을 함께 부르며 탑의 생일을 축하했다.탑은 "이번 투어를 통해 수많은 팬 여러분의 얼굴을 직접 마주하며 너무 큰 영감을 받고 있다"며 "앞으로 여러분께 계속해서 새로운 음악으로 보답하는 아티스트가 되겠다"고 말했다.이번 공연은 탑이 팬들과의 소통 문제로 논란을 겪은 이후 열렸다는 점에서도 눈길을 끈다. 앞서 지난달 9일 탑의 팬페이지 '최승현닷컴(CHOIDOT)'은 약 20년간 이어온 운영을 종료하겠다고 발표했다.2006년부터 운영된 최승현닷컴 측은 탑과 소속사가 팬들과 소통할 공식 창구를 충분히 마련하지 않았다고 지적했다. 해외 팬들의 문의에 대응하는 등 소속사가 맡아야 할 업무를 팬페이지 운영진이 떠맡아 왔다는 설명이다.논란이 커지자 소속사 탑스팟픽쳐스가 사과문을 발표했다. 탑 역시 지난 1일 자신의 SNS를 통해 직접 입장을 밝혔다. 그는 "저로 인해 오해를 받고 상처를 받으신 최승현닷컴 운영진분들과 팬분들께 진심으로 사과의 말씀을 전한다"라고 고개를 숙였다.이후 최승현닷컴은 지난 11일 운영 재개를 발표했다. 운영진은 "깊은 고민과 망설임 끝에, 최승현닷컴의 문을 다시 열기로 결정했다"라고 밝혔다. 다만 "다시 시작한다고 해서 지난 시간의 아픔과 고민이 없던 일이 되는 것은 아니다"라고 덧붙였다.한편, 탑은 홍콩, 타이베이, 방콕 등에서 공연을 열었으며, 오는 12월 19일에는 대만 가오슝 아레나에서 'T.O.P PRE-STUDIO 2026 in KAOHSIUNG'(탑 프리-스튜디오 2026 인 가오슝)을 개최할 예정이다.탑은 배우 나나와 공개 열애 중이기도 하다. 두 사람은 지난 10월 2일 교제 사실을 인정했다. 나나는 지난 4월 발매된 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'의 타이틀곡 '완전미쳤어!' 뮤직비디오에 출연했다. 두 사람은 촬영을 계기로 가까워져 지난 6월 연인 관계로 발전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr