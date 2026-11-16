김지원의 주연작 '닥터X'가 종영했다. / 사진제공=SBS

김지원의 주연작 '닥터X'가 종영했다. / 사진제공=하이지음스튜디오, SBS

배우 김지원의 '닥터X'가 방송 초반 가파른 시청률 상승세를 보였지만 끝내 '김부장'의 기록을 넘어서지 못했다. 다만 기존의 이미지와 다른 캐릭터를 소화하며 또 새로운 모습을 보여준 김지원은 이번 작품을 통해 연기 스펙트럼을 한층 넓혔다는 평가를 받았다.지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 천재 외과의 계수정이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 김지원은 극 중 계수정 역을 맡아 극의 중심을 이끌었다.시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 '닥터X'는 첫 방송에서 전국 기준 11.4%를 기록한 뒤 4회에서 18.5%, 6회에서 19.5%까지 상승했다. 그러나 이후 상승세가 꺾이면서 최종회는 15.2%로 막을 내렸다. 자체 최고 시청률보다 4.3%포인트 낮은 수치다.특히 올해 SBS 흥행작인 '김부장'의 기록을 넘어서지 못했다는 점에서 아쉬움을 남겼다. '김부장'은 최고 시청률 23.1%를 기록하고 최종회에서도 23.0%를 유지하며 종영했다. 반면 '닥터X'는 방송 중반 20% 돌파를 눈앞에 뒀지만 끝내 벽을 넘지 못했다.그럼에도 김지원의 연기 변신은 주목할 만했다. 그는 실패도 타협도 모르는 천재 외과의 계수정을 연기하며 기존 작품들과는 다른 모습을 선보였다. 거친 단발머리와 자연스러운 메이크업으로 외적인 변화를 준 것은 물론, 낮은 목소리와 절제된 감정 표현으로 냉철한 캐릭터의 성격을 살렸다.마지막 회에서도 김지원의 감정 연기는 이어졌다. 지난 14일 방송된 12회에서는 계수정이 과거 믿고 따랐던 스승 김승효(전국환 분)의 실체를 마주하는 모습이 그려졌다. 김승효가 자신이 아끼던 소년 바라카(전지온 분)와 박태경(김우석 분)을 비롯한 수많은 아이들에게 상처를 남겼다는 사실을 알게 된 계수정은 복수심과 의사로서의 책임 사이에서 갈등했다.결국 계수정은 김승효의 수술을 집도하며 외과의로서의 소명을 택했다. 이후 구서대학교병원 분원이 폐원하고 부승권(손현주 분)의 정식 영입 제안까지 받았지만 이를 거절한 채 자신만의 길을 걸어갔다. 김지원은 복잡한 감정 속에서도 자신의 신념을 지키는 인물의 모습을 표현하며 극을 마무리했다.김지원은 그동안 다양한 장르에서 연기 변신을 이어왔다. JTBC '나의 해방일지'에서는 반복되는 일상에 지친 직장인 염미정 역을 맡아 현실적인 감정 연기로 공감을 얻었다. tvN '눈물의 여왕'에서는 재벌 3세 홍해인으로 분해 화려한 외면과 달리 내면에 아픔을 지닌 인물을 섬세하게 표현하며 사랑받았다.이번 '닥터X'에서는 로맨스 중심의 서사에서 벗어나 메디컬 누아르에 도전했다. 특히 수술 장면에서의 냉철한 모습과 인물의 과거가 얽힌 상황에서 나타나는 감정 변화를 오가며 캐릭터의 입체감을 살렸다.종영을 맞은 김지원은 "그동안 '닥터X'를 시청해 주시고 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 함께 작품을 만들어가는 과정에서 많은 것을 배우고, 좋은 추억을 많이 남길 수 있었다. 앞으로도 좋은 작품과 연기로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.한편 김지원은 2026 아시아 팬미팅 투어 'WONEDERLAND'(원더랜드)를 통해 서울을 비롯해 마카오, 타이베이, 요코하마, 오사카, 홍콩, 방콕 등에서 팬들과 만나고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr