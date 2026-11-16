방송인 김숙이 정지선 셰프와 함께 대만 우육면 축제를 찾았다가 예상치 못한 돌발 상황에 진땀을 뺐다./ 사진=텐아시아 DB

지난 15일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 381회에서는 박미희가 거제 지역 상인들을 위한 김치 나눔에 나서는 모습이 그려졌다. / 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

방송인 김숙이 정지선 셰프와 함께 대만 우육면 축제를 찾았다가 예상치 못한 돌발 상황에 진땀을 뺐다.지난 15일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 381회에서는 박미희가 거제 지역 상인들을 위한 김치 나눔에 나서는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 최고 시청률 5.6%를 기록하며 230주 연속 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 기준)약 500억 원의 매출을 올린 김치 사업가 박미희는 지난여름 폭우로 피해를 입은 거제 상인들을 돕기 위해 직접 현장을 찾았다. 그가 준비한 조기김치는 10kg씩 50박스로, 총 500kg에 달했다.김숙도 박미희의 김치 나눔에 동참했다. 김숙은 "좋은 일 하신다기에 묻지도 따지지도 않고 바로 달려왔다"고 말했다. 여기에 양준혁, 조서형, 양치승까지 합류해 김치 배달을 도왔다.이 과정에서 박미희의 수제자 자리를 두고 양준혁과 양치승의 신경전이 벌어졌다. 두 사람은 박미희에게 잘 보이기 위해 경쟁적으로 김치 박스를 옮겼고, 이를 지켜보던 박미희는 "몸이 가뿐가뿐하네"라며 웃었다. 이후 이들은 두 팀으로 나뉘어 거제 곳곳을 돌며 수해 피해 상인들에게 김치를 전달했다.한편 정호영은 연말 연예대상 수상을 향한 욕심을 드러냈다. 양치승과 함께 컵푸드 신메뉴 개발에 나선 정호영은 잔멸치 칼슘 우동을, 양치승은 로제 우동 떡볶이를 선보였다. 이후 정호영은 직접 만든 컵푸드를 들고 KBS 예능국을 찾았다. 4년 연속 연예대상에서 수상하지 못한 그는 올해 KBS 프로그램에만 6개 출연했다는 사실을 강조하며 "베스트 엔터테이너상을 받고 싶다" 고 밝혔다.특히 정호영은 "저는 '연미셰'입니다. 연예 대상에 미친 셰프"라고 자신을 소개했다. 그는 투표권자들에게 직접 음식을 전달하며 수상을 위한 적극적인 행보에 나섰다.정지선은 김숙과 함께 대만 우육면 축제에 참석했다. 대만 전역에서 80개 팀이 참여한 축제의 홍보대사로 나선 정지선은 현지 팬들의 환영을 받았다. 김숙은 "사람들이 나는 정지선 매니저인 줄 알더라"며 정지선의 인기를 언급했다.이날 정지선은 대만 셰프와 함께 한국식 퓨전 우육면을 선보인 뒤 김숙에게 바쓰 퍼포먼스를 위한 설탕 녹이기를 부탁했다. 그러나 강한 바람과 의사소통 문제로 설탕이 타버리는 돌발 상황이 발생했다. 이를 지켜보던 박명수는 "숙아, 그냥 도망가! 귀국해"라고 외쳤다. 다행히 퍼포먼스가 시작되자 설탕실이 만들어졌고, 전현무는 "박세리 선수 양말 벗은 순간 같다"며 안도했다.우여곡절 끝에 퍼포먼스를 마친 김숙은 "다시는 정지선이 외국 가자고 하면 안 가"라며 고개를 저었다.한편 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr