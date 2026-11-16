문원과 결혼한 신지가 2세를 언급했다. / 사진=신지 SNS

문원과 결혼한 신지가 2세를 언급했다. / 사진제공=SBS Plus

지난 5월 가수 문원과 결혼한 코요태 신지가 결혼 6개월 만에 자녀 계획을 언급한 가운데, 무속인이 오는 12월부터 내년 1월 사이 아기의 기운이 보인다고 예측했다.16일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 46회에는 신지와 펜타곤 키노가 게스트로 출연한다.이날 MC 이국주는 신지에게 결혼 후 근황을 물었다. 신지는 "요즘 행복하다"면서도 "동거를 하다가 결혼한 거라서 똑같다"고 답했다. 이어 신지는 코요태 활동 29년 차를 맞아 솔로 활동에 대한 고민을 털어놨다. 그는 "승부욕이 있어서 그룹, 솔로 활동 모두 잘하고 싶다. 특히 솔로 활동을 좀 신경 써볼까 하는데 선생님들은 어떻게 보시느냐"고 질문했다.이에 무속인은 "여태껏 잘해 왔지만 올해부터 운이 들어오기 시작했다. 그동안 슬럼프, 구설도 있었지만 그런 건 잊어버려라. 내년도 괜찮고 내후년도 괜찮다. 솔로로 활동을 많이 할 거 같고 신곡도 나올 거 같다"고 답했다. 신지가 트로트 도전 가능성을 묻자 "본인의 스타일로 밀고 나가는 게 맞다"고 조언했다.2세에 대한 바람도 밝혔다. 신지는 무속인에게 "(김)종민 오빠가 곧 아빠가 된다. 그게 좀 부럽다. 내가 나이도 있고 하지만 자녀 생각이 없다고 하면 거짓말이다. 혹시 가능성이 있을까"라고 물었다.그러자 무속인은 "딱 아기의 기운이 올해 12월에서 내년 1월에 보였다"고 답했다. 다른 무속인들 역시 고개를 끄덕이며 같은 의견을 내놓았다. 결혼 후 자녀 계획을 고민하고 있는 신지가 과연 어떤 반응을 보였을지 관심이 쏠린다.'귀묘한 이야기2'는 이날 오후 11시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr