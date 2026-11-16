그룹 코르티스 / 사진 제공=멜론

그룹 아이브 / 사진 제공=멜론

그룹 코르티스 / 사진 제공=멜론

그룹 롱샷 / 사진 제공=멜론

그룹 엔시티 위시 / 사진 제공=멜론

그룹 아일릿 / 사진 제공=멜론

그룹 NCT 127 / 사진 제공=멜론



▲ 올해의 레코드 = 코르티스



▲ 올해의 신인 = 롱샷, 알파드라이브원



▲ TOP10 = NCT WISH, 아이브, 플레이브, 코르티스, 키키, 악뮤, 방탄소년단, 아일릿, 아이오아이, 하츠투하츠



▲ 글로벌 TOP10 = 아이브, 코르티스, 아일릿, NCT WISH, 에스파, 지드래곤, 리센느, 라이즈, 방탄소년단, 하츠투하츠



▲ 글로벌 라이징 아티스트 = 앤더블



▲ 베스트 그룹 = 방탄소년단, 아이브



▲ 베스트 뮤직비디오 = 아이브 '뱅뱅'



▲ 베스트 퍼포먼스 여자 = 키키, 아일릿



▲ 베스트 뮤직 스타일 = 키키



▲ 트랙제로 초이스 = 수민



▲ 재팬 페이보릿 아티스트 by U-NEXT = NCT WISH



▲ 글로벌 임팩트 아티스트 = 아일릿, NCT WISH



▲ 1theK 아이콘 = 하츠웨이브



▲ 베스트 송라이터 = 이찬혁



윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr

그룹 방탄소년단(BTS)이 'MMA 2026'에서 대상 2개를 포함해 총 6개의 트로피를 거머쥐었다. 아이브는 '올해의 베스트송'을 수상하며 눈물을 흘렸고, 코르티스는 데뷔 후 첫 대상을 품에 안았다.15일 서울 구로구 고척스카이돔에서 '제18회 멜론뮤직어워드'(MMA 2026) 둘째 날 시상식이 열렸다. 올해 MMA는 14일부터 이틀간 진행됐다.방탄소년단은 '올해의 아티스트'와 '올해의 앨범' 등 대상 2개를 수상했다. 여기에 '베스트 그룹 남자', '글로벌 TOP10', 'TOP10', '스테이지 오브 더 이어'까지 더해 총 6관왕에 올랐다.현재 'ARIRANG' 월드투어를 진행 중인 방탄소년단은 시상식에 참석하지 못했지만, 영상을 통해 수상 소감을 전했다. 멤버들은 2026년을 평생 잊지 못할 한 해로 꼽으며 팬덤 아미에게 감사 인사를 건넸다.멤버들은 3년 9개월 만에 'ARIRANG'으로 컴백해 팬들과 다시 만나고 공연할 수 있었던 순간을 돌아보며 앞으로도 팬들 곁에서 함께하겠다고 전했다.아이브는 'BANG BANG'(뱅뱅)으로 '올해의 베스트송'을 수상했다. 예상하지 못한 대상 수상에 멤버들은 눈물을 보였다.장원영은 "전혀 예상을 못해서 감개무량하다. 쟁쟁한 후보들 속에서 저희 노래를 선택해 주셔서 감사하다"며 "다이브가 없었다면 지금 저희가 가진 모든 것도 없었을 것 같다. 앞으로도 쭉 함께했으면 좋겠다"고 말했다.가을은 2022년 'LOVE DIVE'(러브 다이브)로 같은 상을 받았던 때를 떠올렸다. 그는 "그동안 열심히 달려온 시간들이 생각나서 모두가 눈물이 나는 것 같다"며 기쁠 때나 힘들 때나 곁을 지켜준 팬들에게 고마움을 전했다.안유진 역시 데뷔 5주년을 앞둔 시점에서 다시 대상을 받게 된 의미를 되새겼다. 해가 지날수록 앨범과 노래 한 곡이 나오기까지 많은 사람의 노력이 필요하다는 사실을 실감한다며 스태프들에게 감사 인사를 전했다.아이브는 '올해의 베스트송'을 비롯해 '베스트 그룹 여자', '올해의 뮤직비디오', 'TOP10', '글로벌 TOP10'까지 총 5관왕에 올랐다.'올해의 레코드'는 코르티스에게 돌아갔다. 데뷔 후 처음 참석한 MMA에서 대상을 받은 코르티스는 'TOP10', '글로벌 TOP10'을 포함해 3관왕을 기록했다.코르티스는 "노래를 만들 때마다 항상 좋은 성적을 내고 싶다는 생각을 했는데 팬분들이 이뤄주신 것 같다"고 소감을 밝혔다. 대상 수상을 예상하지 못했다는 멤버들은 팬덤 코어를 비롯해 부모님과 빅히트뮤직 관계자들에게도 감사 인사를 전했다.'올해의 신인'은 롱샷과 알파드라이브원이 공동 수상했다.알파드라이브원은 큰 상을 받게 된 데 감사하며 앞으로 더욱 성장해 팬들에게 자랑스러운 아티스트가 되겠다고 다짐했다.롱샷의 오율은 생일에 MMA 신인상 수상을 소원으로 빌었던 일화를 공개했다. 멤버들은 박재범이 평소 강조했던 '진심은 통한다'는 말을 떠올리며 이번 수상이 그 순간인 것 같다고 기쁨을 드러냈다.NCT WISH(엔시티 위시)와 아일릿은 각각 4관왕에 올랐다. NCT WISH는 'TOP10', '글로벌 TOP10', '글로벌 임팩트 아티스트', '재팬 페이보릿 아티스트 by U-NEXT'를 수상했다. 아일릿은 '베스트 퍼포먼스 여자', '글로벌 임팩트 아티스트', 'TOP10', '글로벌 TOP10'을 받았다.아일릿 민주가 수상 소감 도중 활동에 함께하지 못한 모카를 향해 "모카야, 얼른 함께 활동하자"고 말한 장면도 눈길을 끌었다.키키는 '베스트 퍼포먼스 여자', '베스트 뮤직 스타일', 'TOP10' 등 3관왕을 차지했다. 이 밖에도 악뮤 이찬혁이 '베스트 송라이터', 앤더블이 '글로벌 라이징 아티스트', 하츠웨이브가 '1theK 아이콘', 수민이 '트랙제로 초이스'를 수상했다.이날 시상식에서는 총 12팀의 공연도 펼쳐졌다.아일릿은 '체포하겠어'에 이어 'It's Me'(잇츠 미) 무대를 선보였다. 'It's Me' 공연 도중에는 아티스트석으로 이동해 다른 가수들에게 함께 춤을 추자고 제안했다. 코르티스와 82메이저 멤버들이 자리에서 일어나 안무를 따라 추며 호응했다.코르티스는 'MONEYMONEYMONEY', 'REDRED', 'YOUNGCREATORCREW' 무대를 꾸미며 관객들과 가까이에서 호흡했다. 82메이저는 여섯 멤버가 참여한 사이퍼 무대로 힙합 색깔을 드러냈다.아이브는 'BANG BANG', 'Looks Can Kill', 'Dear Cupid'를 선보였다. 특히 'BANG BANG'에서는 대규모 댄서들과 함께 무대를 구성했다.시상식의 마지막 무대는 NCT 127이 장식했다. 데뷔 10주년을 맞은 NCT 127은 'Cherry Bomb'(체리밤), '영웅', 'Piñata'(피냐타), 'Blingy'(블링이)를 연이어 선보이며 대표곡과 신곡을 아우르는 공연을 펼쳤다.NCT WISH는 나비를 활용한 몽환적인 연출로 무대를 시작해 'Ode to Love', 'Boy Meets Girl' 한국어 버전, 'We Own This Street', 'I SPY'를 선보였다.플레이브는 우주를 연상시키는 영상으로 무대를 꾸몄고, 키키는 하우스 파티 콘셉트의 공연을 선보였다. 하츠웨이브는 밴드 라이브를 중심으로 공연을 펼쳤으며 앤더블, 롱샷, 알파드라이브원도 무대에 올랐다.'MMA 2026'은 카카오엔터테인먼트가 주최하고 카카오뱅크가 타이틀 스폰서로 참여했다.▲ 올해의 아티스트 = 방탄소년단▲ 올해의 베스트송 = 아이브 '뱅뱅'