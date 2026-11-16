밴드 씨엔블루 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

밴드 씨엔블루 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

밴드 씨엔블루(CNBLUE)가 약 10개월간 이어온 월드투어를 마무리하고 데뷔 후 첫 KSPO DOME 단독 공연을 준비한다.씨엔블루는 지난 14~15일 마카오에서 열린 앙코르 공연을 끝으로 2026 월드투어 '3LOGY'(쓰릴로지)를 마쳤다. 지난 1월 서울에서 시작한 이번 투어는 아시아와 오세아니아, 유럽 등 전 세계 20개 도시에서 진행됐다.씨엔블루는 도쿄, 방콕, 시드니, 싱가포르, 홍콩 등 아시아·오세아니아 주요 도시를 비롯해 베를린, 파리, 런던, 헤이그에서도 공연했다. 특히 이번 투어를 통해 처음으로 유럽 투어를 진행했으며, 약 14년 만에 현지에서 단독 공연을 열었다.공연에서는 정규 3집 '3LOGY'의 수록곡 전곡을 라이브로 선보였다. 여기에 '외톨이야', '직감', 'I'm Sorry', '과거 현재 미래 (Then, Now and Forever)', 'Radio' 등 기존 발표곡을 더해 데뷔 초부터 최근까지의 음악을 아우르는 무대를 구성했다.월드투어를 마친 씨엔블루는 내년 2월 20~21일 서울 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '에바뛰콘 - KEEP DREAMIN', KEEP RUNNIN''을 개최한다. 2010년 데뷔 이후 약 17년 만에 처음으로 이 공연장에서 여는 단독 콘서트다.씨엔블루는 앞서 부산 앙코르 공연에서 KSPO DOME 공연 개최 소식을 처음 알렸다. '에바뛰'는 '에브리 바디 뛰어'의 줄임말로, 씨엔블루가 공연에서 사용하는 구호다.한편 씨엔블루는 지난 9일 스페셜 싱글 '달리기 (Running)'를 발매했다. 윤상의 원곡을 록 사운드로 편곡한 곡으로, 내년 단독 콘서트에 앞서 새로운 음악을 선보였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr