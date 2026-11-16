이종석이 '재혼 황후'에 하인리 왕자 역으로 출연하고 있다. / 사진=디즈니+ '재혼 황후' 캡처

이종석이 '재혼 황후'에 하인리 왕자 역으로 출연하고 있다. / 사진=디즈니+ '재혼 황후' 캡처

배우 이종석이 '너의 목소리가 들려', '로맨스는 별책부록'에 이어 '재혼 황후'에서도 연하남의 매력을 발산하고 있다. 이번에는 왕자의 품격에 능청스러운 장난기까지 더한 '로열 연하남'으로 변신해 신민아와 로맨스를 펼치고 있다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 이종석은 서왕국 왕자 하인리 역을 맡았다. '재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 받아들이는 대신 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.이종석은 앞서 SBS '너의 목소리가 들려'에서 상대의 속마음을 읽는 소년 박수하를 연기했다. 어린 시절 자신을 위해 법정에 서 준 장혜성(이보영 분)을 첫사랑으로 간직하고 그의 곁을 지키는 인물이었다. tvN '로맨스는 별책부록'에서는 스타 작가 차은호로 분해 오랫동안 강단이(이나영 분)를 좋아해 온 연하남의 순정을 그렸다.'재혼 황후'에서는 연하남 캐릭터에 왕자라는 신분이 더해졌다. 하인리는 나비에에게 "만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸"이라고 인사하며 처음부터 호감을 표현했다. 이후 나비에를 위해 열기구 이벤트를 준비하고, 황실을 벗어나 함께 하늘에 오르며 로맨틱한 분위기를 만들었다.하인리가 나비에 앞에서 감정을 숨기지 못하는 장면도 눈길을 끌었다. 나비에는 편지를 주고받던 새 퀸이 사람이었다면 자신의 이상형이었을 것이라고 말한다. 퀸의 정체가 바로 자신이라는 사실을 알고 있는 하인리는 그 말을 듣고 미소를 감추지 못했다.편지 상대의 정체를 밝히는 장면에서도 하인리의 순정이 나타났다. 그는 나비에에게 "편지 상대가 나라서 실망했습니까? 나는 더없이 좋았는데…황후 폐하가 내 편지 상대라서 좋았습니다"라고 말하며 자신의 마음을 전했다. 이종석은 왕자로서의 여유로운 태도와 좋아하는 사람 앞에서 설레는 연하남의 모습을 오가며 캐릭터를 표현했다.이러한 장면들은 시청자들 사이에서도 화제를 모았다. 국내 온라인 커뮤니티에서는 나비에의 이상형 발언에 미소 짓는 하인리의 모습이 주목받았다. 해외 시청자들 역시 "하인리가 얼굴을 붉히니 나까지 붉어진다", "그의 귀여움을 더는 감당할 수 없다" 등의 반응을 보였다.소년의 첫사랑부터 어른의 순정까지 다양한 연하남 캐릭터를 연기해 온 이종석이 이번에는 로맨스 판타지 속 왕자로 변신한 가운데, 하인리와 나비에의 관계가 어떻게 전개될지 관심이 쏠린다.'재혼 황후'는 매주 수요일 디즈니+에서 2회씩 공개된다. 총 10부작으로, 7·8회는 오는 18일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr