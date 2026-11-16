배우 송지효가 해녀로 변신한 사진을 공개했다. / 사진=송지효 SNS

배우 송지효가 화장기 없는 수수한 모습으로 미모를 뽐냈다. / 사진=송지효 SNS

배우 송지효가 제주도에서 해녀복을 입고 촬영한 사진을 공개하며 근황을 전했다.송지효는 최근 자신의 SNS에 "오랜만에 제주도 하도리에서 명예 해녀로 일하는 중, 오랜만에 만난 해녀 삼촌분들 언니들 너무 행복했던 하도리"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 해녀복 차림으로 제주 바다를 배경 삼아 포즈를 취하는 송지효의 모습이 담겼다. 그는 바람에 흩날리는 머리카락을 붙잡고 환하게 웃는가 하면 현지 해녀들과 함께 기념사진을 찍기도 했다. 화장기 없는 수수한 얼굴도 눈길을 끌었다.송지효는 앞서 JTBC 다큐멘터리 '딥 다이브 코리아: 송지효의 해녀 모험'에 출연해 해녀들의 일상을 직접 체험한 바 있다. 이번에도 당시 인연을 맺은 해녀들과 다시 만나 반가운 마음을 드러냈다.한편 1981년생인 송지효는 올해 45세다. SBS 예능 '런닝맨'에 고정 출연 중이며 tvN 드라마 '100일의 거짓말'에도 출연하고 있다.연예 활동 외에 속옷 사업도 병행하고 있다. 송지효는 2024년 12월 약 8년간 준비한 속옷 브랜드를 론칭했지만 최근 사업 적자 사실이 알려지기도 했다. 지난 8일 방송된 '런닝맨'에서 송지효의 지출 내역을 확인한 유재석은 "지효 씨가 지금 사업을 하고 있지 않냐. 적자가 계속 나고 있다"고 말했다. 앞서 송지효 역시 사업 초기 하루 주문량이 1~2개에 불과했다고 털어놨다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr