안무가 배윤정이 안면거상과 목거상 수술 후 만족감을 보이고 있다. / 사진=배윤정 SNS

사진=배윤정 SNS

안무가 배윤정이 안면거상과 목거상 수술 사실을 알린 가운데, 누리꾼들의 질문이 쏟아지고 있다.배윤정은 지난 15일 자신의 인스타그램에 "열심히 발품 팔아 한곳인데... 좀 아깝지만...ㅋㅋㅋ"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 배윤정이 수술 3주차 자신의 얼굴을 카메라에 담고 있는 모습. 그는 "아직 붓기가 있지만 머리와 모자로 가리면 전혀 티가 나지 않는다"며 뿌듯해했다. 이어 그는 "붓기가 완전히 빠지려면 6개월이 걸리고, 자리를 잡으려면 1년 정도 걸린다"며 "할만하지 않나요?"라고 만족감을 보였다.앞서 배윤정은 지난 12일 SNS 영상을 통해 안면거상과 목거상 수술을 받았다고 밝혔다. 당시 수술 후 약 2주가 지난 시점이었다. 그는 콤플렉스였던 심부볼, 이중턱, 목주름 등을 개선하기 위해 수술을 결정했다고 설명했다. 배윤정은 "통증이 거의 없었고 멍도 들지 않았다"며 "진작에 할 걸 그랬다"고 덧붙였다.한편 배윤정은 2019년 11세 연하의 축구 코치 출신 남편과 결혼했으며, 2021년 아들을 출산했다. 이후 SNS를 통해 다양한 육아 일상과 다이어트 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr