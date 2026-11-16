그룹 엑소(EXO)의 카이와 세훈이 결성한 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 첫 앨범의 타이틀곡과 퍼포먼스를 예고했다.
엑소-카이세훈은 오는 12월 1일 첫 번째 미니앨범 'Waking Up The City'(웨이킹 업 더 시티)를 발매한다. 앨범에는 동명의 타이틀곡과 카이, 세훈의 솔로곡을 포함해 총 7곡이 수록된다.
타이틀곡 'Waking Up The City'는 거친 디스토션 베이스와 강한 드럼 사운드에 힙합 요소를 더한 댄스곡이다. 가사에는 자신의 한계를 넘어 새로운 가능성을 찾아가는 과정을 새벽에 깨어나는 도시에 빗대어 담았다.
안무는 두 멤버가 함께 움직이는 페어 댄스를 중심으로 구성됐다. 서로 동작을 주고받는 구간과 도시의 질서와 혼란을 표현한 대형 변화가 특징이다. 곡 후반부에는 댄스 브레이크도 마련됐다.
16일 0시에는 엑소 공식 SNS를 통해 새 앨범의 티저 이미지가 공개됐다. 카이와 세훈은 이번 앨범을 통해 엑소 활동과는 별개로 두 사람만의 음악과 퍼포먼스를 처음 선보인다.
두 사람은 앨범 발매 이후 첫 팬콘 투어 'SILENT CITY'(사일런트 시티)에 나선다. 내년 1월 9~10일 서울 고려대학교 화정체육관에서 시작해 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 도쿄, 방콕, 타이베이, 마닐라 등 아시아 8개 지역에서 공연할 예정이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
엑소-카이세훈은 오는 12월 1일 첫 번째 미니앨범 'Waking Up The City'(웨이킹 업 더 시티)를 발매한다. 앨범에는 동명의 타이틀곡과 카이, 세훈의 솔로곡을 포함해 총 7곡이 수록된다.
타이틀곡 'Waking Up The City'는 거친 디스토션 베이스와 강한 드럼 사운드에 힙합 요소를 더한 댄스곡이다. 가사에는 자신의 한계를 넘어 새로운 가능성을 찾아가는 과정을 새벽에 깨어나는 도시에 빗대어 담았다.
안무는 두 멤버가 함께 움직이는 페어 댄스를 중심으로 구성됐다. 서로 동작을 주고받는 구간과 도시의 질서와 혼란을 표현한 대형 변화가 특징이다. 곡 후반부에는 댄스 브레이크도 마련됐다.
16일 0시에는 엑소 공식 SNS를 통해 새 앨범의 티저 이미지가 공개됐다. 카이와 세훈은 이번 앨범을 통해 엑소 활동과는 별개로 두 사람만의 음악과 퍼포먼스를 처음 선보인다.
두 사람은 앨범 발매 이후 첫 팬콘 투어 'SILENT CITY'(사일런트 시티)에 나선다. 내년 1월 9~10일 서울 고려대학교 화정체육관에서 시작해 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 도쿄, 방콕, 타이베이, 마닐라 등 아시아 8개 지역에서 공연할 예정이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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