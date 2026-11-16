엑소-카이세훈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소(EXO)의 카이와 세훈이 결성한 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 첫 앨범의 타이틀곡과 퍼포먼스를 예고했다.엑소-카이세훈은 오는 12월 1일 첫 번째 미니앨범 'Waking Up The City'(웨이킹 업 더 시티)를 발매한다. 앨범에는 동명의 타이틀곡과 카이, 세훈의 솔로곡을 포함해 총 7곡이 수록된다.타이틀곡 'Waking Up The City'는 거친 디스토션 베이스와 강한 드럼 사운드에 힙합 요소를 더한 댄스곡이다. 가사에는 자신의 한계를 넘어 새로운 가능성을 찾아가는 과정을 새벽에 깨어나는 도시에 빗대어 담았다.안무는 두 멤버가 함께 움직이는 페어 댄스를 중심으로 구성됐다. 서로 동작을 주고받는 구간과 도시의 질서와 혼란을 표현한 대형 변화가 특징이다. 곡 후반부에는 댄스 브레이크도 마련됐다.16일 0시에는 엑소 공식 SNS를 통해 새 앨범의 티저 이미지가 공개됐다. 카이와 세훈은 이번 앨범을 통해 엑소 활동과는 별개로 두 사람만의 음악과 퍼포먼스를 처음 선보인다.두 사람은 앨범 발매 이후 첫 팬콘 투어 'SILENT CITY'(사일런트 시티)에 나선다. 내년 1월 9~10일 서울 고려대학교 화정체육관에서 시작해 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 도쿄, 방콕, 타이베이, 마닐라 등 아시아 8개 지역에서 공연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr