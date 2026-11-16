'재혼 황후' 비하인드 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 비하인드 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아가 황후의 근엄함을 내려놓고 장난기 넘치는 표정을 지었다. 주지훈은 말 위에서 웃음을 터뜨리고, 이종석과 이세영도 극 중 긴장감 넘치는 모습과는 다른 반전 매력을 보여줬다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 16일 배우들의 촬영 현장을 담은 비하인드 스틸을 공개했다.사진에는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등 주연 배우들이 촬영 중간 편안한 분위기에서 시간을 보내는 모습이 담겼다. 극 중 황실을 둘러싼 갈등과 대립이 이어지는 것과 달리 카메라 밖에서는 유쾌한 분위기가 펼쳐졌다.황후 나비에 역의 신민아는 촬영 대기 중 두 볼을 빵빵하게 부풀린 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 극 중 언제나 기품을 유지하는 황후의 모습과는 사뭇 다른 귀여운 모습이다.황제 소비에슈 역의 주지훈은 말에 올라탄 채 미소를 짓고 있다. 극 중 나비에와의 갈등으로 긴장감을 조성하는 인물이지만, 촬영장에서는 장난기 어린 표정으로 눈길을 끌었다.서왕국 왕자 하인리 역의 이종석은 슬레이트를 들고 카메라 앞에 섰다. 라스타 역의 이세영은 커튼 뒤에 몸을 숨긴 채 은은한 미소를 지어 보였다. 서로 다른 방식으로 카메라 밖의 모습을 선보인 배우의 모습이 극 중 캐릭터와 대비를 이룬다.조연 배우들의 장난기 넘치는 모습도 엿볼 수 있다. 나비에의 조력자 엘리자 역의 이봉련과 랑트 후작 역의 남윤호는 나란히 서서 서로의 팔을 교차한 채 포즈를 취했다. 황실의 정치적 대립이 펼쳐지는 극 중 상황과 달리 촬영장에서는 배우들의 화기애애한 호흡이 돋보였다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개되며, 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr