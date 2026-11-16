사진 출처 : 파라스타엔터테인먼트

그룹 빅오션(Big Ocean)이 god의 '촛불하나'를 리메이크해 발표한다.빅오션(찬연, PJ, 지석)은 지난 13일 공식 SNS에 디지털 싱글 '촛불하나(Make a wish)'의 커버 이미지를 게재하고 오는 28일 오후 6시 음원을 발매한다고 알렸다.공개된 사진에서 멤버들은 탐정을 연상시키는 의상을 입고 등장했다. 안경과 모자, 슈트 등 다양한 소품을 활용했고, 각자 다른 모양의 수염을 더해 장난스러운 분위기를 연출했다.이번에 빅오션이 선보이는 '촛불하나(Make a wish)'는 그룹 god가 발표한 '촛불하나'를 새롭게 편곡한 곡이다. 원곡은 작은 촛불이 다른 촛불에 불을 옮기고, 그 빛이 모여 어둠을 밝힌다는 내용을 담고 있다. 서로에게 힘이 되어주자는 메시지로 오랫동안 대중의 사랑을 받았다.빅오션은 원곡의 가사에 공감해 리메이크를 결정했다고 밝혔다. 멤버들은 "이 노래 가사가 소리 없는 세상에서 음악을 시작한 우리 이야기 같았다"고 말했다.청각장애가 있는 멤버들로 구성된 빅오션은 음악과 함께 수어를 활용해 노래의 메시지를 전달해 왔다. 이번에도 자신들의 목소리와 수어를 통해 '촛불하나'를 새롭게 선보일 계획이다. 원곡에 담긴 위로와 희망의 의미를 유지하면서 빅오션만의 방식으로 곡을 재해석한다는 설명이다.빅오션은 선배 그룹 god의 노래를 다시 부르는 만큼 원곡이 지닌 의미를 충실히 전달하는 데 중점을 뒀다.한편 빅오션은 최근 미국과 유럽에서 진행한 투어를 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr