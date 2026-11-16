아이들 미연, 소연 / 사진=텐아시아 DB

i-dle (아이들) 미연 소연 '2026 리그오브레전드 월드 챔피언십' 결승전 오프닝 무대 / 사진=라이엇 게임즈 중계 영상 캡처

그룹 아이들(i-dle) 미연과 소연이 8년 만에 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵) 결승전 무대에 다시 섰다. 두 사람의 출연을 반기는 반응이 이어진 가운데, 무대 연출을 두고는 아쉽다는 평가도 나왔다.미연과 소연은 지난 14일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린 바클레이스 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십' 결승전 오프닝 공연에 참여했다. 두 사람은 라이엇 게임즈의 가상 걸그룹 K/DA에서 각각 아리와 아칼리의 목소리를 맡고 있다.이날 공연은 소연의 랩으로 시작됐다. 소연은 K/DA의 첫 EP 'ALL OUT'(올 아웃) 수록곡 'MORE'(모어)를 선보이며 등장했다. 이어 미연이 'POP/STARS'(팝/스타즈)를 부르며 무대에 올랐다.두 사람은 캐나다 가수 소피 파워스(Sophie Powers), 영국 싱어송라이터 미미 웹(Mimi Webb)과 함께 K/DA의 신곡 'FIRESTARTER'(파이어스타터)를 선보였다. 소연은 이후 라이엇 게임즈의 가상 힙합 그룹 트루 대미지(True Damage) 공연에도 참여했다. 이번 대회 공식 주제곡 'Know My Name'(노 마이 네임) 무대에서 랩과 퍼포먼스를 펼쳤다.공연 이후 온라인에서는 무대 연출을 둘러싼 아쉬움이 제기됐다. 대형 무대에 비해 출연 인원이 적어 공간이 지나치게 비어 보인다는 반응이 나왔다. 특히 백댄서 없이 소수의 가수만 무대에 오르면서 공연이 다소 단조롭게 느껴졌다는 지적이 이어졌다. 과거 롤드컵 결승전에서 선보였던 대규모 퍼포먼스와 비교해 무대 구성이 아쉽다는 의견도 있었다.반면 미연과 소연의 무대에는 긍정적인 반응이 나왔다. 특히 소연이 랩뿐 아니라 안무까지 소화하며 공연을 이끌었다는 평가가 이어졌다. 두 사람의 무대는 반가웠지만 이를 뒷받침할 연출이 부족했다는 반응도 보였다. 관객들은 "제작비를 얼마나 아낀 거냐", "마지막까지 댄서들이 안 나올 줄은 몰랐다", "미연과 소연의 차력쇼다" 등의 의견을 남겼다.미연과 소연이 롤드컵 결승전 무대에 함께 오른 것은 2018년 이후 8년 만이다. 당시 두 사람은 K/DA의 데뷔곡 'POP/STARS' 공연에 참여했다. 이후 2020년 발매된 EP 'ALL OUT'에 이어 올해 신곡에도 참여하며 K/DA 활동을 이어왔다.한편 미연은 민니와 함께 오는 12월 24일, 소연은 25일 '2026 SBS 가요대전'에 출연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr