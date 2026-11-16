김우석이 '닥터X'에서 존재감을 뽐냈다./사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 반전 서사를 지닌 인물을 소화하며 필모그래피를 채웠다.김우석은 극 중 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 밝고 쾌활한 '햇살 막내'의 모습부터 내면의 깊은 상처를 안고 성장하는 과정까지 그려냈다.특히 해맑은 겉모습 이면에 어린 시절 아버지의 절친이었던 김승효(전국환 분)에게 성폭행 피해를 겪은 아픔을 지닌 인물의 서사가 공개되면서 극의 몰입도를 높였다. 김우석은 과거의 트라우마를 딛고 생명을 살리는 의사로 한 걸음씩 나아가는 박태경의 변화를 차분하게 표현해 호평을 얻었다.김우석은 그간 여러 작품을 거치며 다양한 배역을 소화해 왔다. OCN '보이스 시즌 2, 3'에서는 골든타임팀의 디지털 포렌식 전문가이자 천재 해커 진서율 역으로 출연해 사건 해결을 돕는 인물을 연기했다.tvN '군검사 도베르만'에서는 재벌 3세 노태남 역으로 첫 악역에 도전했다. 안하무인한 태도부터 어머니와의 어긋난 관계에서 비롯된 결핍, 군 입대 후 마주한 두려움까지 인물의 감정 변화를 담아내며 전작과 다른 모습을 보여줬다.MBC '금혼령, 조선 혼인 금지령'에서는 의금부 도사 이신원 역을 맡아 첫 사극에 나섰다. 냉철한 무관의 모습과 이루어질 수 없는 사랑을 향한 순애보를 함께 표현하며 극의 한 축을 담당했다.최근 종영한 '닥터X'까지 마친 김우석이 차기작에서는 어떤 새로운 캐릭터로 시청자와 만날지 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr