이동국 딸 설아 SNS

전 축구선수 이동국의 딸 설아가 미국 유학 중 근황을 공개했다.설아는 최근 자신의 SNS를 통해 미국에서의 일상이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 설아는 친구들과 함께 밤거리를 배경으로 포즈를 취하고 있다. 흑백으로 처리된 사진에서 설아는 밝은색 후드티를 입고 얼굴의 절반을 가린 채 카메라를 응시하고 있다. 양옆에 선 친구들 역시 후드티로 얼굴을 가리며 장난기 넘치는 모습을 연출했다.특히 설아는 후드티 사이로 또렷한 눈매를 드러내며 한층 성숙해진 분위기를 자아냈다. 어린 시절 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 보여줬던 귀여운 모습과는 사뭇 다른 중학생의 근황이 눈길을 끈다.설아는 현재 쌍둥이 자매 수아와 함께 미국에서 유학 생활을 이어가고 있다. 두 사람은 현지 학교에 다니며 학업에 집중하는 동시에 친구들과 어울리는 일상을 SNS를 통해 공유하고 있다.한편 이동국은 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 재시, 재아, 설아, 수아, 시안까지 1남 4녀를 두고 있다. 이동국 가족은 과거 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr