사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 강연가 김창옥이 직접 수리한 제주 집을 떠나게 된 이유를 밝혔다.16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 이영자와 박세리가 제주 서귀포에 있는 김창옥의 집과 작업실을 찾았다.이날 김창옥은 제주살이를 시작한 계기에 대해 "10년 전쯤 너무 무리하게 일을 하다 보니 허리 디스크가 안 좋아졌다. 계속 시술을 받다가 수술까지 했다"고 털어놨다. 통증 때문에 일상생활은 물론 강연도 할 수 없었다는 그는 아내에게 일주일 중 며칠은 제주에서 지내고 싶다고 제안했다고 밝혔다.김창옥은 "주말에는 아내와 아이들도 내려오라고 했다"면서도 "안 오면 더 좋다고 했다"고 농담했다. 다만 제주에 자리를 잡기까지는 여러 차례 이사를 거쳐야 했다고.처음에는 한림에서 마음에 드는 집을 빌려 직접 수리했지만, 생활에 적응할 무렵 집 위로 하루에 비행기가 15대씩 지나간다는 사실을 깨달았다고. 그는 "처음부터 지나갔는데 그때는 내가 너무 목말라서 그 소리를 못 들었던 거다. 나중에는 도저히 살 수 없었다"며 제주에서 5~6번 이사했다고 설명했다.가족들이 제주 집을 찾았다가 놀란 일도 있었다. 김창옥은 "주말에 가족들이 제주에 왔는데, 아이들이 자고 있을 때 천장에서 지네가 얼굴로 떨어졌다"고 말했다. 가족들이 기겁한 뒤 아이들이 더는 오지 않겠다고 했다며 "할렐루야였다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.숲속에 자리한 현재 집에는 책으로 가득한 서재와 주방, 거실 등이 마련돼 있었다. 나무 천장과 벽돌 벽, 빈티지 소품으로 꾸민 내부를 둘러본 이영자는 "이건 재벌도 시간 없어서 못 한다"고 감탄했다. 김창옥은 "여기가 3년 동안 비어 있던 곳이다. 난리가 아니었다"며 손길이 필요했던 공간이라고 설명했다.과거 귤 창고로 쓰이던 건물을 개조한 작업실도 공개했다. 김창옥은 귤 보관에 지역 조합의 냉장창고를 이용하면서 기존 창고의 쓰임이 줄었다며 "사려고 했는데 돈도 없고, 안 파신다고 해서 렌트를 했다"고 밝혔다.작업실은 스태프 한 명과 함께 1년 동안 직접 만들었다. 공구 선반부터 쓰레기통까지 오래된 물건으로 채운 그는 "제가 좋아하는 30~70년 된 물건들이다. 사람 손맛이 있는 물건들이 많은 것 같다"고 말했다. 시간이 흐르면서 가치가 생기고 자신만의 물건이 된다는 점에 애정을 드러냈다.김창옥은 작업실을 두고 "저의 동굴 같은 공간이었다"며 처음부터 외부에 선보일 생각은 없었다고 했다. 그러면서 "제가 좀 좋아지니까 어떻게 사는지 같이 일하는 식구들에게 보여주고 싶었다"고 공개 이유를 전했다.옻을 정제하는 기계와 실제 작품을 만드는 공간도 소개했다. 김창옥은 과거 한 강연 참석자에게 어디서 위로를 얻느냐는 질문을 받았지만, 당시에는 위로가 무엇인지 모르겠다고 느꼈다고 털어놨다. 이후 옻칠을 하며 몸을 반복적으로 쓰는 과정이 머리를 단순하게 만들어줬다고 설명했다.두 사람을 데리러 갈 때 타고 온 빈티지 자동차의 가격도 밝혔다. 작은 차를 보고 탑승을 걱정했던 이영자와 박세리는 막상 차에 오르자 아기자기한 모습에 관심을 보였다. 김창옥은 "3~4년 전에 샀다. 비싸진 않다. 한 3천만 원?"이라고 말해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr