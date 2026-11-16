사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 30기 출신 예비부부 영수와 옥순이 34기 방송의 스페셜 MC로 나서 다채로운 관전 평과 함께 결혼을 앞둔 달달한 근황을 공개했다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '게임을 시작하지ㅋ 대놓고 사심 채우는 최커 예측'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영수와 옥순은 결혼을 앞둔 예비부부로서의 진솔한 근황을 전했다. 옥순은 "영수가 과거보다 훨씬 부드럽고 순해져서 마치 골든 리트리버 같은 느낌을 준다"고 언급했다.이에 영수 역시 "옥순을 만나 표정이 밝아졌다"고 인정했다. 이어 두 사람은 주말에도 바쁘게 일하고 유튜브 활동을 하며 이른바 '갓생'을 살고 있다고 전하며 감정을 오래 끌지 않고 빠르게 사과하는 부부 싸움 철학을 밝혔다.본격적인 34기 리뷰에서 영수와 옥순은 선배 출연자로서 예리한 분석력을 뽐냈다. 광수와 정숙의 데이트를 지켜본 두 사람은 "서로가 서로의 또 다른 자아를 만난 것 같다"며 매우 안정적인 관계가 될 것이라고 응원했다.이어 영호가 갑자기 여러 여성 출연자의 선택을 받게 된 상황에 대해 옥순은 놀라움을 금치 못하며 "외상 후 스트레스 장애(PTSD)가 올 것 같다"고 과거를 회상해 웃음을 자아냈다.영철의 행보에 대한 날카로운 평가도 이어졌다. 영수는 영철이 현숙에게 거절당했음에도 다시 한번 진심을 다해 마음을 표현한 장면에 대해 "남자로서 보기에 매우 멋있고 대단한 용기"라고 높게 평가했다.하지만 옥순은 여자 출연자의 입장에서 거절했던 상대에게 다시 고백을 받는 상황이 다소 당황스러울 수 있음을 짚었다.다만 영철이 영자와 대화를 나누며 여지를 주는 듯한 모습에 대해서는 자신의 마음을 확실히 정리하지 않은 태도가 복잡해 보인다는 의견을 더했다. 마지막으로 영수와 옥순은 광수와 정숙의 데이트와 영호의 인기 급상승 장면을 이번 회차 최고의 명장면으로 꼽으며 대담을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr